Tüketici Şikayetleri Artıyor - Son Dakika
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Yerel

Tüketici Şikayetleri Artıyor

Tüketici Şikayetleri Artıyor

Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin, en çok şikayet edilen sektörleri detaylandırdı.

23.03.2025 13:35
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Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin; en çok şikayet konusu olan sektörleri açıklayarak, "Sıralamaya bakarsak hizmet sektörü şikayette birinci sırada geliyor, ikincisi ise bankacılık, üçüncü ise abonelik hizmetleri" dedi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, tüketicilerden gelen şikayetlerin her sene arttığını kaydederek, "Her sene önceki seneyi mumla arar hale geliyoruz. Her sene tüketici haklarına bir törpüleme yapılıyor ve şikayetler artıyor. Artık "çok şükür bugün kandırılmadık" diye dua edecek hale geldik. Her tarafımızda bir sarmal bizi çevirmiş ve her şekilde tüketiciye bir haksızlık yapılıyor. Tüketicinin hakem heyetlerine gitmesinin önüne geçiliyor, yasal olarak tırpanlanıyor, kararlar ile tırpanlanıyor. Tüketicinin başvurusuna bırakılarak tırpanlanıyor. Türkiye'de hak arama oranının yüzde 8 olduğunu biliyoruz. Yüz kişiden sadece 8 kişi hakkını arıyor. Şuan ki verilere göre bununda 4'ü alabiliyor. Biz Türkiye'de önceki dönemlerde yapılan şikayetlerin oranlarının arttığına şahit oluyoruz" dedi.

"Perakende sektöründe hem mal satış hem de hizmette şikayetler çok fazla" diyen Şahin, "Bankacılık sektörü ikinciye geliyor, üçüncüsü ise abonelik hizmetleri yer alıyor. İlk 3'te bunlar var. Diğer taraftan güzellik merkezleri yerden ot biter gibi çoğaldı. Neler yapılıyor bilmiyoruz ama insanları kandırmak ve sağlıkları ile oynamak pahasına bir takım ayak oyunları ile sözleşmeler imzalattırılıp tüketicilerin hakları yeniyor. Sıralamaya bakarsak hizmet sektörü şikayette birinci sırada geliyor, ikincisi ise bankacılık, üçüncü ise abonelik hizmetleri" ifadelerini kullandı.

Tüketicilerin haklarını aramaları gerektiğini kaydeden Başkan Mahmut Şahin, "Tüketicinin hakkını araması konusunda Türkiye çok geri sıralarda. Yüzde 8'lik oran çok düşük. Bu oran haksızlığın devamını sağlar. Bizim bu oranı artırmamız lazım ki karşı taraf bizim hakkımızı yemekten vazgeçsin. Gerek satış, gerekse hizmet noktasında. Bizim hak arama oranımız az olduğu için karşı taraf cesaretleniyor ve hak yemeye devam ediyor" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Mahmut Şahin, Ekonomi, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tüketici Şikayetleri Artıyor - Son Dakika

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