Tüm siyasiler SP\'de buluştu

11.03.2026 22:43  Güncelleme: 22:45
Saadet Partisi (SP) Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftarda, tüm siyasi partiler bir araya geldi.

Saadet Partisi (SP) Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftarda, tüm siyasi partiler bir araya geldi. 'Adalet Sofrası' olarak adlandırılan programda birlik ve beraberlik mesajı verildi.

SP Kayseri İl Başkanlığı tarafından 'Adalet Sofrası' iftar programı düzenlendi. Programa SP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, SP Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Yeniden Refah Partisi (YRP) Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Tansu Şener, Gelecek Partisi Kayseri İl Başkanı Zülküf Arslan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kayseri İl Başkanı Murat Kelek, Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, DEVA Partisi Kayseri İl Başkanı Muhammet Candan, Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Kayseri İl Başkanı Mehmet Çalhan, Vatan Partisi Kayseri İl Başkanı Necdet Tosun, Demokrat Parti Kayseri İl Başkanı Halil Teber, Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkan Vekili Bilgehan Hatip ve STK temsilcileri katıldı. İftarın açılmasının ardından ev sahibi olarak açılış konuşmasını gerçekleştiren SP Kayseri İl başkanı Erdal Altun, "Biz teşkilat olarak Ramazan başlayınca toplantılarımızda ülkemizin dışında olanlara baktık ve bir tespitte bulunduk. Siyonist İsrail ve katil Amerika coğrafya da zayıf bulduğu, birbirinden ayrı düşmüş, sözü, lisanı, bakışı, görüşü, savunması ayrı düşmüş toplumları yakalıyor ve onlara sözde demokrasi götüreceğini söyleyerek, kan gölüne çeviriyor. Bunu da genellikle İslam coğrafyasında yapıyorlar. İran'a da baktığımız zaman liderlerini öldürdüklerinde ülkenin yarısı yas tutarken, yarısı eğlence tertip edecek kadar acziyet içerisinde olduklarını gördük. Bizde SP olarak dedik ki 'attığımız her adıma, düğmemizin markasına kadar okuduğunu bildiğimiz Siyonistler bizim vereceğimiz mesajı elbette alacaklardır.' Kayseri'den dünyaya bir mesaj verelim istedik. Siyasi partilerimizi, derneklerimizi görüşü ne olursa olsun düşüncesi ne olursa olsun toparlayalım ve birlikte bir sofrada görüntü verelim, dünyaya yansıtalım diye düşündük. Umarım başarılı oluruz. 1071'de Anadolu'nun kapılarında aynen buradaki ruh birleşti ve ecdadımız Anadolu'ya girip yaptı. 1299'da Osmanlı bir kasabadan 3 kıtaya aynen bu ruhla hükmetti ve adalet götürdü. 1917'de Çanakkale'de cephedeki ruh aynı bu şekildeydi. Hiçbir şey fark etmeksizin herkes omuz omuzaydı. 15 Temmuz'da meydanlarda siyasi görüşlerimiz farklı olsa da kucaklaştığımız ve birbirimize sarılıp, aynı ruhla mücadele edildi. Biz kendi aramızda siyasi konularda eleştiriler yapabiliriz ama eğer kapımıza dayanacak olursanız, biz dini, siyasi görüşü fark etmeksizin bir bütün olur, karşınıza yumruk gibi çıkarız" dedi.

"Bir araya gelmek Ramazan'ın getirdiği bereketi hep birlikte paylaşmak açısından son derece önemlidir"

Birlik ve beraberliğin önemine değinen YRP Kayseri İl Başkanı Ali Özcan ise, "Bu mübarek Ramazan akşamında Saadet Partisi'nin davetiyle farklı siyasi partiler olarak, bir araya gelmek Ramazan'ın getirdiği bereketi hep birlikte paylaşmak açısından son derece önemlidir. Bu tür buluşmalar sadece iftar sofrası değil, aynı zamanda kardeşliğin, dostluğun ortak bir geleceğe dair umutların tazelendiği anlamdır. Farklı partiler olarak bir araya gelmemiz, rekabetin ötesinde birbirimizi dinleyebilme, anlama, anlamaya çalışma, ortak paydalarımızı güçlendirmeye fırsat veriyor" ifadelerini kullandı.

"Menfaat hesabının olmaması gereken bir dönemden geçiyoruz"

Birlik ve beraberliğin yanında hiçbir menfaat hesabının olmaması gereken bir dönemden geçildiğini aktaran AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan da, "Birliğin, beraberliğin ve rahmetin göstergesi olan 11 ayın Sultanı Ramazan ayında bir araya gelmekten mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. SP Kayseri İl Başkanı Erdal Altun başkanın birlik ve beraberlik tabanındaki duruşu hakikaten bizleri çok mutlu etmiştir. Özellikle etrafımız yangın yeriyken, özellikle Müslüman coğrafya da birbirine düşmüş ülkelerin tepesine bombalar yağarken, bizim birliğimizin ve beraberliğimizin ötesinde hiçbir menfaat hesabının olmaması gerektiği bir dönemden geçtiğimizi ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

"Kayseri'mizin insanları her zaman bir araya gelmesini bilir"

Kayseri'nin insanlarının her dönemde bir araya gelmesini bildiğini belirten Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Kayseri'mizin yerli ve milli anlayışıyla adeta birliğin ve beraberliğin en güzel örneğini sunan yaklaşımıyla böyle güzel bir organizasyona vesile olan kıymetli Erdal Altun Başkanımıza teşekkür ediyorum. Siyasi görüşlerimizde farklılıklar olabilir ama Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olarak şunu gönül rahatlığıyla ifade edebilirim. Kayseri'mizin insanları her zaman bir araya gelmesini bilir. Her zaman dayanışma yapmasını bilir. İnsanlarımızın sıkıntıları varsa onu gidermeye, sevgisi varsa onu paylaşmaya yardımcı olur" dedi.

"Cumhurbaşkanımızın 'ne Şii'yiz ne de Sünni biz Müslümanız' sözleri çok önemli"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şii ve Sünni ayrımıyla ilgili kullanmış olduğu, 'ne Şii'yiz ne de Sünni biz Müslümanız' sözünün çok önemli olduğunun altını çizen SP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, "Biz parti olarak Ramazan konseptini belirlerken, arkadaşlarımız 'siyaseti her zaman konuşuyoruz ama Ramazan'da herkesin ortaklaştığı bir kavramı gündeme getirelim ve bu şekilde Ramazan iftarlarımızı düzenleyelim' dediler. O nedenle SP olarak bu yıl iftar sofralarımızı 'Adalet Sofrası' olarak belirledik. Siyasetin de bu kadar kutuplaştığı bir dönemde biraz soluklanmak, biraz nefes almak ve biraz gündelik siyasetten uzaklaşmak için 'Adalet Sofrası'na ihtiyaç var diye düşündük. Elbette siyasetçiler olarak bizler bir araya geldiğimiz zaman birçok konuda kanaatlerimizi, görüşlerimizi paylaşıyoruz ama bugün o gün değil. Özellikle hepimizin üzerinde durması gereken konu, Amerika ve İsrail barbarlığı altında Orta Doğu'da yaşanan saldırılar. Yaklaşık 12 gündür devam eden saldırılarda onlarca şehrin alt yapısı tahrip edildi. Birçok alt yapı tesisi yok edildi. Petrol tesisleri yok edildi. Maalesef yüzlerce kardeşimizde bu Ramazan ayında hayatlarını kaybetti. Bugünde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam dünyasında Şii ve Sünni ayrımı üzerinden fitne tohumu ekmeye çalışanlara verdiği cevapla 'biz ne Şii'yiz ne de Sünni'yiz bizim dinimiz İslam' diyerek, adeta bu fitne ve fesatlara devletin başı olarak bir set çekmiş oldu. Şii ve Sinni kavgası üzerinden bu coğrafyaya nifak tohumu serpmek isteyenlere de çok güzel bir cevap vermiş oldu" diye konuştu. - KAYSERİ

