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Tüm Yer Sen temsilcileri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i ziyaret etti. Tüm Yer Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ, "Ülkemizdeki emek ve demokrasi cephesinin parlayan yıldızı haline gelen Tüm Yerel Sen'imiz, hepimizin emeği sayesinde günden güne güçlenmeye ve büyümeye devam ediyor" dedi.

Erdağ, ziyaret sonrasında yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz üzere; özellikle son 2 yılda, enflasyon karşında aldığımız maaşların eriyerek sefalete neden olması başta olmak üzere emekçilerimizin haklarını gasp eden/politikalara karşı verilen mücadelenin merkezi haline gelen sendikamız bu kararlı duruşu, üye ve yöneticilerinin yoğun emeğiyle ailemizi yüzde yüze yakın büyüterek üye sayımızı 23 binin üzerine çıkarmıştır. Bu omurgalı duruş, bu yoğun emek; örgütlenme açısından da sendikamızın gücünü günden güne artırmaktadır.

"EMEKÇİLERİN VERDİĞİ YETKİYE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Bildiğiniz üzere güzide illerimizden Manisa'daki temsilcilerimiz ve yöneticilerimizin yoğun emeği sayesinde, sendikamızın genel yetkili olduğu iller arasına girmiştir. Daha önce yetki aldığımız tüm il ve ilçelerde, büyük küçük demeden yerel yönetimlerin bütün sorunlarına eğileceğimizi; bu sorunların çözülmesi yönünde mücadele edeceğimizi, yani aslında yetkiyi alınca kendilerine konfor alanı yaratan sarı sendikaların aksine, yetkinin nasıl kullanılacağını göstereceğimizi söylemiştik. İşte bugün bu yüzden buradayız. Manisa'da yerel yönetimlerde ve belediye emekçisinin sorunlarına dikkat çekmek, Manisa'daki belediye emekçilerinin bize lütfettiği yetkiye, sonuna kadar sahip çıkıp, layık olacağımızı göstermek için çalışacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın.

Laik, bilimsel, kamusal, adil yerel yönetimin savunucusu, belediye emekçilerinin mücadele çatısı olan Tüm Yerel-Sen olarak altını çiziyoruz ki; Manisa Yerel yönetimlerindeki bu karanlık tablo değişmek zorundadır ve değişecektir! Kimsenin kuşkusu olmasın sosyal belediyecilikle birlikte sosyal sendikacılıkta gelmiştir. Sorunların her biri için yetkililere çözüm önerileri sunacağımızı ve sorunların çözümü konusunda ortak akılla çözüme ulaştıracağımızı ilan ediyoruz.

Tüm Yerel-Sen, Manisa'da yetkili sendikadır, yandaş hizmet senciliğin, teslimiyetçiliğin, 'apolitiğim' diyerek kafasını kuma gömen orta yolculuğun dönemi bitmiştir. Artık emekten ve aydınlanmadan yana, kararlı, gerçek, tam bağımsız sendika Tüm Yerel Sen var! Herkes görecek ki Tüm Yerel Sen her yerde vardır ve Tüm Yerel Sen'nin olduğu her yerde umut vardır."