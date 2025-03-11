Tümgeneral Mehmet Özeren'in Babası Orhan Özeren, Çanakkale'de Toprağa Verildi - Son Dakika
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Tümgeneral Mehmet Özeren'in Babası Orhan Özeren, Çanakkale'de Toprağa Verildi

Tümgeneral Mehmet Özeren\'in Babası Orhan Özeren, Çanakkale\'de Toprağa Verildi

Adana'da 6'ncı Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren'in vefat eden babası Orhan Özeren'in cenazesi, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Törene birçok askerî ve sivil yetkili katıldı.

11.03.2025 16:25  Güncelleme: 16:31
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Adana'da 6'ncı Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren'in vefat eden babası Orhan Özeren'in cenazesi, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde toprağa verildi.

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 6'ncı Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren'in babası Orhan Özeren hayatını kaybetti. Orhan Özeren'in cenaze töreni Bayramiç ilçesi Çarşı Camisi'nde öğle namazını müteakip düzenlendi. Cenaze törenine, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ersin Aslan, Bayramiç Kaymakamı Emrah Bütün, Bayramiç Belediye Başkanı Hasan Cem Atılgan ve Özeren'in yakınları katıldı. Tümgeneral Mehmet Özeren, burada taziyeleri kabul etti.

Orhan Özeren'in cenazesi kılınan namazın ardından şehir mezarlığında defnedildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tümgeneral Mehmet Özeren'in Babası Orhan Özeren, Çanakkale'de Toprağa Verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tümgeneral Mehmet Özeren'in Babası Orhan Özeren, Çanakkale'de Toprağa Verildi - Son Dakika
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