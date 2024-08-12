Tümgeneral Tevfik Algan'a veda yemeği düzenlendi - Son Dakika
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Yerel

Tümgeneral Tevfik Algan'a veda yemeği düzenlendi

Tümgeneral Tevfik Algan\'a veda yemeği düzenlendi

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 9'uncu Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan'ın onuruna veda yemeği düzenledi. Yemeğe çeşitli yetkililer katıldı.

12.08.2024 15:11  Güncelleme: 15:12
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30 Ağustos'ta Korgeneral rütbesine terfi edecek olan, 9'uncu Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan'ın onuruna bir veda yemeği verildi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi; 2024 yılı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında alınan kararla bir üst rütbeye yükseltilen ve 30 Ağustos 2024 tarihinde Korgeneral rütbesine terfi edecek olan, 9'uncu Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan'ın onuruna veda yemeği verdi. Programa Vali Mustafa Çiftçi, Ak Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ve Erzurum POMEM Müdür Vekili Mehmet Özdemir katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tümgeneral Tevfik Algan'a veda yemeği düzenlendi - Son Dakika

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