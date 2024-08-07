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Tümörle mücadeleye yenik düşen polis memuru için anlamlı veda

TOKAT - Tokat'ta beynindeki tümör nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru Oğuz Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı.

Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü bölge trafikte görevli Polis memuru Oğuz Yılmaz, 1 yıldır beynindeki tümörden dolayı tedavi görmeye başladı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi hastanesinde tedavi gören Yılmaz, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yılmaz'ın naaşı Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü binası önünde yapılan törenin ardından Merkez Büyük Cami'nde kılınan cenaze namazından sonra Sarmadır Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Tokat İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Vali Yardımcısı Kaya Çelik, Erbaa Kaymakamı Dr. İsmail Altan Demirayak, Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ve mesai arkadaşları ile ailesi katıldı.