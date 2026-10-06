Tuna Işın, YENİ Parti Bodrum ilçe başkanlığına 2 bin 320 oyla yeniden seçildi

Haber: Fatih BOZOĞLU

(MUĞLA) - YENİ Parti Bodrum İlçe Başkanlığı, ilk ilçe kongresini gerçekleştirdi. Tek aday olarak kongreye giren Kurucu İlçe Başkanı Tuna Işın, 2 bin 320 üyenin oyuyla yeniden ilçe başkanı seçildi.

Nurol Kültür Merkezi'ndeki kongrede konuşan Işın, YENİ Parti iktidarıyla Türkiye'nin yeniden ayağa kalkacağını ve aydınlık yarınlara kavuşacağını söyledi. Kongrenin ardından ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan Işın, Bodrum'daki örgütlenme süreci ile son günlerde gündeme gelen delege seçimlerine ilişkin iddialara yanıt verdi.

45 GÜNDE 5 BİNİN ÜZERİNDE ÜYE

Bodrum'da partiye yoğun ilgi olduğunu belirten Işın, ilçe örgütünün 45 günlük süreçte 5 binin üzerinde üyeye ulaştığını söyledi. Üyelerin kendi imkanlarıyla partiye bağış yaptığını belirten Işın, yaklaşık 300 bin liralık bağış toplandığını ifade etti.

Bağışların büyük bölümünün emekli aylıklarından artırılan küçük miktarlardan oluştuğunu söyleyen Işın, parti kaynaklarının kullanımında titiz davranacaklarını belirterek, "Her bir kuruşun hesabını gözeterek harcayacağız" dedi.

IŞIN'DAN "DELEGE ARANDI, İMZA İSTENDİ" İDDİALARINA YANIT

Son günlerde gündeme gelen, delegelerin tek tek aranarak imza istendiği yönündeki iddiaları reddeden Işın, tek aday olduğu bir seçimde böyle bir girişime ihtiyaç olmadığını söyledi.

İddiaları "karalama çalışması" olarak nitelendiren Işın, "Bodrum Bodrum'da kalsın, dışarıya gelmesin diye bir karalama çalışması var. Geçmişte de yaşadık, bugün de yaşadık" diye konuştu.

DERİCİ: "İKTİDARDAN ÖNCEKİ SON KONGRE"

YENİ Parti Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici ise kongrede yaptığı konuşmada, "İktidardan önceki son kongremiz hayırlı uğurlu olsun" dedi.

YENİ Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Olcay Bora Dalgıç da kongreye katılarak, "Burada sadece bir ilçe kongresi yapmıyoruz. Umudu büyütüyor, cesareti örgütlüyor ve hayalini kurduğumuz aydınlık Türkiye'yi hep birlikte inşa ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kongredeki seçimlerde tek aday olan Kurucu İlçe Başkanı Tuna Işın 2 bin 320 üyenin oyuyla yeniden ilçe başkanı seçildi.