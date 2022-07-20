Tunca Nehri'ndeki su seviyesi, bölgedeki yağışların azlığı sebebiyle düşüyor - Son Dakika
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Tunca Nehri'ndeki su seviyesi, bölgedeki yağışların azlığı sebebiyle düşüyor

20.07.2022 23:12

Tunca Nehri'ndeki su seviyesi, bölgedeki yağışların azlığı sebebiyle düşüyor Edirne'nin can suyu Tunca Nehri, kuraklıkla birlikte bataklığa döndü Edirne'de yaşanan kuraklığa bağlı olarak su seviyesi azalan Tunca Nehri;

Tunca Nehri'ndeki su seviyesi, bölgedeki yağışların azlığı sebebiyle düşüyor

Edirne'nin can suyu Tunca Nehri, kuraklıkla birlikte bataklığa döndü

EDİRNE - Edirne'de yaşanan kuraklığa bağlı olarak su seviyesi azalan Tunca Nehri; kum adacıkları, yosunlar ve ot öbekleriyle kaplanarak adeta bataklık görünümünü aldı.

Kaynağını Bulgaristan'dan alan ve Edirne'den de geçen Tunca Nehri'ndeki su seviyesi, bölgedeki yağışların azlığı sebebiyle düşüyor. Su debisi 5 metreküp/saniyeye kadar düşen nehirde; kum adacıkları oluştu, çöpler gün yüzüne çıktı ve ot öbekleri oluştu.

Bataklık görünümüyle karşılaşınca şok yaşadılar

Fotoğraf çekilmek için Tunca Nehri'ne gelen vatandaşlar, bataklık görünümüyle karşılaşınca şok yaşadıklarını anlattı. Nehrin yetkililer tarafından temizlenmesi çağrısında bulunan vatandaşlar, bu kötü görüntünün Edirne'ye yakışmadığına dikkat çekti. Vatandaşlar, turizm kenti Edirne'nin çok sayıda turist ağırladığını vurgulayarak her şeyin daha güzel yapılması için çağrıda bulundu.

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Kaynak: İHA

Tunca Nehri, Edirne, su, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tunca Nehri'ndeki su seviyesi, bölgedeki yağışların azlığı sebebiyle düşüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunca Nehri'ndeki su seviyesi, bölgedeki yağışların azlığı sebebiyle düşüyor - Son Dakika
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