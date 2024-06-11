Tunceli'de 1,850 kilo ağırlığındaki kurbanlık alıcısını bekliyor - Son Dakika
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Yerel

Tunceli'de 1,850 kilo ağırlığındaki kurbanlık alıcısını bekliyor

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde hayvancılık yapan Serdar Demir, çocuk gibi büyüttüğü ve 'Paşa' ismini verdiği 1,850 kilo ağırlığındaki kurbanlığını satışa çıkardı. Demir, gençlerin hayvancılığa ilgi göstermediğini belirterek üretmeye devam etmekten vazgeçmeyeceğini söyledi.

11.06.2024 11:10
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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde hayvancılık yapan Serdar Demir, çocuk gibi büyüttüm dediği ve 'Paşa' ismini verdiği kurbanlık, yaklaşık bin 850 kilo ağırlığıyla alıcısını bekliyor.

Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte yurt genelinde kurbanlıklar görücüye çıkmaya başladı. Çemişgezek ilçesinde, çocukluğundan itibaren büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Serdar Demir'in 2,5 yaşındaki Paşa isimli boğası, yaklaşık 1 ton 850 kilograma ulaştı. Satışa çıkardığı kurbanlık için pazarlık yoluyla uygun fiyat belirleyeceğini aktaran Demir, paşa isimli boğasıyla birlikte 15 büyük baş hayvanını da görücüye çıkardı.

Büyük baş üreticilerinin çoğunluğunun 50 yaş üstü olduğunu, gençlerin hayvan üretimine ilgi göstermediğini aktaran Serdar Demir, "Ben Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde büyük baş hayvan üreticiliği yapıyorum. Üretmek güzel bir şeydir. Kahvehanelerde boş oturacağımıza üretmemiz gerekiyor. Yetiştirdiğim hayvanların içinde Paşa isimli boğa benim için özeldir. Bu güne kadar özel baktım bugüne kadar. Ben 50 yaşındayım. Üretmek istiyorum. Ölünceye kadar da üretmekten vazgeçmeyeceğim. Çünkü ülkemizde üretim sorunu var. Gençlerimiz büyük baş hayvan üretmek istemiyor. Şu an hayvancılıkla uğraşanların büyük çoğunluğu 50 yaş üstü insanlar. Üretmeye devam, üretmekten vazgeçmek yok. Tosunum 1 ton 850 kilogram geliyor. Ona çocuk gibi baktık. İsmini Paşa koyduk. Çemişgezek ilçemizde üretilen arpalar, yemler, samanlar ve yonca balyalarıyla besledik. Tosunumuz şu anda bin 850 kilogram geliyor. Tartmışız. Kurbanlık almak isteyen dostlarımızı çiftliğimize bekliyoruz" dedi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tunceli'de 1,850 kilo ağırlığındaki kurbanlık alıcısını bekliyor - Son Dakika

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