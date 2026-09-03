Tunceli\'de 57 Yıl Sonra İlk: Yayla Şenliğinde Tarihi Buluşma

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bulunan Ferhat Çayırı Yaylası, 1967 yılından bu yana ilk kez bir vali ve il protokolünü ağırladı. Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte kent genelinde oluşan güven ortamı, yıllardır ulaşımın sınırlı kaldığı yaylalarda da hayatın yeniden canlanmasının önünü açtı.

Tunceli'de güvenlik ortamının güçlenmesiyle birlikte kentin yıllardır gidilemeyen noktaları yeniden ziyaret edilmeye başlandı. Bunun dikkat çeken örneklerinden biri de Pülümür ilçesine bağlı Kırklar Köyü Karagöl Ferhat Çayırı Yaylası oldu. 1967 yılından bu yana herhangi bir resmi ziyarete ev sahipliği yapmayan yaylaya, Vali Şefik Aygöl ve il protokolü tarafından ziyaret gerçekleştirildi. Yayladaki buluşmanın adresi ise bölgenin geleneksel yaşam kültürünü yaşatan Koç Katım Şenliği oldu. Şenliğe katılan Vali Aygöl, burada yaylacılar ve hayvancılıkla geçimini sağlayan üreticilerle bir araya geldi. Etkinlik kapsamında yetiştiricilerin hazırladığı koçlar, düzenlenen Koç Güzellik Yarışması'nda jüri tarafından değerlendirildi. Yarışmada derece elde eden yetiştiricilere ödülleri Vali Aygöl tarafından verilirken, ardından gerçekleştirilen koç katımına da eşlik edildi. Uzun yıllar boyunca güvenlik şartları nedeniyle ulaşımın ve ziyaretlerin kısıtlı kaldığı Ferhat Çayırı Yaylası'nda gerçekleştirilen program, Tunceli'de değişen güvenlik ortamının somut göstergelerinden biri oldu. Kentte huzurun yeniden tesis edilmesiyle birlikte kamu görevlilerinin, üreticilerin ve vatandaşların daha önce ulaşmakta zorlandığı yayla ve kırsal alanlara yeniden rahatlıkla ulaşabilmesi dikkat çekti.

"Biz neden dağa taşa kurşun sıkarak bu paraları harcayalım"

Şenlikte konuşan Vali Şefik Aygöl ise hayvancılıkla uğraşan vatandaşların zorlu şartlar altında üretim yaptığını belirterek, bölgede yürütülen yol çalışmalarına ve kentte sağlanan huzur ortamına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vali Aygöl, "Üreticilerimiz çok zor şartlarda bu memlekete katma değer katıyorlar. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız en fazla saygıyı ve hizmeti hak eden kesimdir. Şu an sadece kendi şehrimizdeki yaylalarımızda 700 binin üzerinde küçük baş hayvanımız üretim için buradalar. Yaklaşık 400 ailemiz bu hayvanları bir şekilde geçim kaynağı olarak çalışmak üzere buradalar. Yaylalarımızın hepsinde üreticilerimiz var. Bu üreticilerimiz memlekette en zor görevlerden birini yapıyorlar. Bunun farkındayız. Bizim tek bir derdimiz var. Vatandaşlarımıza daha iyi hayat şartları oluşturmak. 40 yıldır huzurumuz yoktu, şimdi huzuru yakaladık. Bu memlekette operatörlerimiz katledildi, şehit edildi. Grayderlerimiz yakıldı, kamyonlarımız yakıldı. Kamyonlarımız buraya ne için geliyordu? Operatörümüz ne için buraya geliyordu? Buraya yol yapmak için geliyordu. O yolu kime yapıyorlardı? Bu şehrin tüm ilçelerinde şu anda yol çalışması yapıyoruz. Bu memlekete bu sene 155 kilometre sıcak asfalt yol yapıyoruz. Buna 30 yıl önce başlasaydık şimdi yaylalara asfalt yol yapalım diye düşünürdük. Neden yapmayalım, bu memleket bunu hak etmiyor mu? Biz neden dağa taşa kurşun sıkarak bu paraları harcayalım? Niye evlatlarımızı kaybedelim? Annelerimiz niye ağlasın? Allah'a çok şükür bunlara müsaade etmeyeceğiz. Bu milletin evlatları buna müsaade etmeyecek. Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni gerekirse Ermeni'siyle bu memleketin sınırlarında yaşayan herkes birinci sınıf Türk vatandaşıdır. Bu memleketin vatandaşıdır" diye konuştu.