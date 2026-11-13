Tunceli'de 72 yaşındaki Özmen, atıl tarım aletlerini açık hava müzesi için topluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Tunceli'de 72 yaşındaki Özmen, atıl tarım aletlerini açık hava müzesi için topluyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Tunceli\'de 72 yaşındaki Özmen, atıl tarım aletlerini açık hava müzesi için topluyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Tunceli\'de 72 yaşındaki Özmen, atıl tarım aletlerini açık hava müzesi için topluyor
Haber Videosu

Tunceli'nin Güleç köyünde yaşayan 72 yaşındaki Süleyman Özmen, köylerde atıl bırakılan eski tarım aletlerini toplayıp onarıyor. Değirmen taşından gaz lambasına kadar eşyaları bir araya getiren Özmen, bunları gelecek kuşaklara aktarmak için açık hava müzesi kurmayı hedefliyor.

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Tunceli'nin Güleç köyünde yaşayan 72 yaşındaki Süleyman Özmen, unutulmaya yüz tutan geleneksel köy eşyaları ve tarım aletlerini toplayıp onararak gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla açık hava müzesi kurmayı hedefliyor. Özmen, "Çünkü kimse geçmişte bize hizmet eden aletleri önemsemiyor. Ben de bunların kaybolmaması için elimden geleni yapıyorum." dedi.

Tunceli'nin Güleç köyünde yaşayan 72 yaşındaki Süleyman Özmen, köylerde atıl durumda bırakılan eski tarım aletleri ve günlük yaşam eşyalarını yıllardır toplayıp onarıyor. Değirmen taşlarından gaz lambalarına kadar pek çok tarihi eşyayı bir araya getiren Özmen, bu kültürel mirası gelecek kuşaklara aktarmak için kapsamlı bir açık hava müzesi kurmayı hedefliyor.

Bu fikrin yıllardır aklında olduğunu ve zaman içerisinde küçük adımlarla eşya toplamaya başladığını anlatan Süleyman Özmen, eski tarım aletleri ve ev eşyalarının değerinin bilinmediğini belirterek şöyle konuştu:

"Bu fikir bende yıllardan beri var. Önce ufak ufak topladım. Şöyle bir şey; yeni nesil eskiyi atıyor, hiç bakmıyor. Ben mesela bir köye gittiğim zaman evin içine bir şey aramıyorum, evin içinde bir şey yok. Nerede var biliyor musunuz? Çeperlerin, gübreliklerin, duvarların üzerinde var, çeşmelerin iç taraflarında var veya çok sık oturdukları ağaçların altında var. Milli Köyü'nden bir malzeme getirdim, orada kumun üzerine atmışlardı. Çünkü kimse bizim geçmişte bize hizmet eden aletleri önemsemiyor. Ben de bunların kaybolmaması için elimden geleni yapıyorum. Öyle sanıyorum bunları toplayıp bir şekilde daha geniş bir yerde, hepsini bir arada, diğer aletlerle birlikte sergileyerek bizden sonraki kuşaklara bırakmak istiyorum."

Kaynak: ANKA
Süleyman ÖzmenYerel HaberlerKültür SanatTunceliTarımYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tahliye edilen avukat Mehmet Pehlivan’ın cezaevi çıkışında ilk sözleri: Mutluyum ama içim buruk Tahliye edilen avukat Mehmet Pehlivan'ın cezaevi çıkışında ilk sözleri: Mutluyum ama içim buruk
Huang’ın istifası sonrası viral video: Çin’in kadın ajan iddiası Huang'ın istifası sonrası viral video: Çin'in kadın ajan iddiası
İstanbul’da fuhuş çetesine baskın Kadınlara yaptıkları kan dondurdu İstanbul'da fuhuş çetesine baskın! Kadınlara yaptıkları kan dondurdu
Şehitler Köprüsü’nde hareketli anlar Silahıyla aracın üzerine çıktı, polis alarmda Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar! Silahıyla aracın üzerine çıktı, polis alarmda
Ev hapsindeki patronun talimatı fabrikayı karıştırdı Cep telefonu yasağı getirildi Ev hapsindeki patronun talimatı fabrikayı karıştırdı! Cep telefonu yasağı getirildi
Yurt dışında ölenlerin mirasına ’joker’ düzeni: 11 kişi gözaltında Yurt dışında ölenlerin mirasına 'joker' düzeni: 11 kişi gözaltında
Altın fiyatlarında sürpriz dönüş Dev bankalar tahminlerini peş peşe güncelledi Altın fiyatlarında sürpriz dönüş! Dev bankalar tahminlerini peş peşe güncelledi
Cemre Baysel sonunda itiraf etti Milli futbolcuyla aşk yaşıyor Cemre Baysel sonunda itiraf etti! Milli futbolcuyla aşk yaşıyor
12:45
Ünlü psikologdan tepki çeken paylaşım Bakanlık anında düğmeye bastı
Ünlü psikologdan tepki çeken paylaşım! Bakanlık anında düğmeye bastı
12:29
Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu
Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu
12:06
Erdoğan’ın kalemini kırdığı söyleniyor Şahap Kavcıoğlu’ndan sonra sıra Erişah Arıcan’da mı
Erdoğan’ın kalemini kırdığı söyleniyor! Şahap Kavcıoğlu’ndan sonra sıra Erişah Arıcan’da mı?
12:02
Arda Güler için canlı yayında olay yorum: Yazık günah o çocuğa
Arda Güler için canlı yayında olay yorum: Yazık günah o çocuğa
11:46
10 anket firmasının ortalaması alındı İşte partilerin oy oranları
10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
10:43
Yurt dışında ölenlerin mirasına ’joker’ düzeni: 11 kişi gözaltında
Yurt dışında ölenlerin mirasına 'joker' düzeni: 11 kişi gözaltında
10:19
TFF resmen açıkladı Milli futbolcu kamptan ayrıldı
TFF resmen açıkladı! Milli futbolcu kamptan ayrıldı
10:10
Belçika maçının devresinde Ümit Özat’tan Sergen Yalçın’a ağır sözler
Belçika maçının devresinde Ümit Özat'tan Sergen Yalçın'a ağır sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 12:53:37. #7.12#
SON DAKİKA: Tunceli'de 72 yaşındaki Özmen, atıl tarım aletlerini açık hava müzesi için topluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android