Tunceli\'de 72 yaşındaki Özmen, atıl tarım aletlerini açık hava müzesi için topluyor

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Tunceli'nin Güleç köyünde yaşayan 72 yaşındaki Süleyman Özmen, unutulmaya yüz tutan geleneksel köy eşyaları ve tarım aletlerini toplayıp onararak gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla açık hava müzesi kurmayı hedefliyor. Özmen, "Çünkü kimse geçmişte bize hizmet eden aletleri önemsemiyor. Ben de bunların kaybolmaması için elimden geleni yapıyorum." dedi.

Tunceli'nin Güleç köyünde yaşayan 72 yaşındaki Süleyman Özmen, köylerde atıl durumda bırakılan eski tarım aletleri ve günlük yaşam eşyalarını yıllardır toplayıp onarıyor. Değirmen taşlarından gaz lambalarına kadar pek çok tarihi eşyayı bir araya getiren Özmen, bu kültürel mirası gelecek kuşaklara aktarmak için kapsamlı bir açık hava müzesi kurmayı hedefliyor.

Bu fikrin yıllardır aklında olduğunu ve zaman içerisinde küçük adımlarla eşya toplamaya başladığını anlatan Süleyman Özmen, eski tarım aletleri ve ev eşyalarının değerinin bilinmediğini belirterek şöyle konuştu:

"Bu fikir bende yıllardan beri var. Önce ufak ufak topladım. Şöyle bir şey; yeni nesil eskiyi atıyor, hiç bakmıyor. Ben mesela bir köye gittiğim zaman evin içine bir şey aramıyorum, evin içinde bir şey yok. Nerede var biliyor musunuz? Çeperlerin, gübreliklerin, duvarların üzerinde var, çeşmelerin iç taraflarında var veya çok sık oturdukları ağaçların altında var. Milli Köyü'nden bir malzeme getirdim, orada kumun üzerine atmışlardı. Çünkü kimse bizim geçmişte bize hizmet eden aletleri önemsemiyor. Ben de bunların kaybolmaması için elimden geleni yapıyorum. Öyle sanıyorum bunları toplayıp bir şekilde daha geniş bir yerde, hepsini bir arada, diğer aletlerle birlikte sergileyerek bizden sonraki kuşaklara bırakmak istiyorum."