Tunceli'de AKP'li Belediye Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İsmini Sildirdi

Tunceli'nin Pertek ilçe belediyesi, 31 Mart yerel seçimlerde CHP'den AKP'ye geçti. Belediye Başkanı seçilen AKP'li Recai Vural'ın belediyeye ait olan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı verilen feribotun adına değiştirdi. CHP Tunceli 27. Dönem Milletvekili Polat Şaroğlu, "Bir belediye başkanı öç alır gibi park ve feribotlarını değiştirmesi doğru değil, ilçedeki sorunları çözmek olması gerekirken ilk iş genel başkanımızın ismini sildirmesi yakışıksız bir durum" dedi.
Tunceli'nin Pertek ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde belediye CHP'den AKP'ye geçti. 5 bin 197 seçmeni olan Pertek'te AKP'nin adayı Recai Vural yüzde 37,64 belediye başkanı seçilirken, EMEP'in adayı Kenan Çetin yüzde 31,20 ile ikinci, CHP'nin adayı İsmail Aslan ise yüzde 24,97 oy oranıyla üçüncü oldu.
OY ÇOKLUĞUYLA İSİM DEĞİŞTİRİLDİ
AKP'li Pertek Belediyesi ilk meclis toplantısı gündeminde belediyeye ait olan Kemal Kılıçdaroğlu isimli feribotun ismini değiştirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun isminin kaldırılması kararına 4 AKP'li meclis üyesinin "evet" oyuna karşılık 3 EMEP'li, 2 CHP'li meclis üyesi "ret" oyu verdi. AKP'li Başkan Recai Vural'ın da "evet" oyu kullanmasıyla feribottan Kemal Kılıçdaroğlu isminin kaldırılmasına karar verildi.
"ÖÇ ALMANIN KİMSEYE FAYDASI YOK"
CHP 27. Dönem Dersim Milletvekili Polat Şaroğlu, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun isminin silerek AKP'li başkanın öç almaya çalıştığını söyledi. Şaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Bir belediye başkanı öç alır gibi park ve feribotlarını değiştirmesi doğru değil ilçedeki sorunları çözmek olması gerekirken ilk iş genel başkanımızın ismini sildirmesi yakışıksız bir durum. Kemal Kılıçdaroğlu o bölgenin evladıdır ve o bölgenin genel başkan olmuş tek lideridir. Geçen dönem görev yapan Pertek belediye başkanımız ciddi işler yaptı tabi eksiklikleri de vardır ama yeni gelen belediye başkanı bu eksiklikleri tamamlaması gerekirken genel başkanımızın isminin verildiği yerlerden kaldırması ilçede kutuplaştırmadan başka bir fayda sağlamaz. Başkan beyin ilk icraatında da anlıyoruz ki yine kaybeden Pertek ilçesi olacak. Sayın başkanın isimlerle uğraşmak yerine mesaisini daha yaşanılabilir, daha güzel bir Pertek olması için harcamalı. Öç almanın kimseye faydası yok."
"İZİN ALINMADAN İSİM DEĞİŞTİRİLMİŞ"
İsim değişikliklerinde kurumlardan izin alınması gerektiğini, ancak eski yönetimin herhangi bir izin almadan feribotta isim değişikliğine gittiğini belirten Pertek Belediye Başkanı AKP'li Recai Vural, şu görüşleri dile getirdi:
"Kemal Kılıçdaroğlu beni, ailemi tanır kendisine böyle bir saygısızlık yapmayacağımı da iyi bilir. Bizden önceki başkan seçimden 15 gün önce alelacele Pertek Feribotunu Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismiyle değiştirmiş. Bir feribotun isminin değiştirilmesi için Liman Başkanlığından görüşülüp kaydının değiştirilmesi ismin sonrasında değiştirilmesi lazım. Belediyeler mazot alımlarını ÖTV'siz alıyor ancak benden önceki belediye başkanı her nedense ÖTV'siz mazot almayı tercih etmemiş. Bu da belediyemize bugünkü parayla 1 milyon 200 bin lira civarında zarara uğratmıştır. Müdahalemiz olmasaydı bayramda feribot çalışamayacak duruma gelecekti. Bu arkadaş 5 yıl boyunca ÖTV'siz mazot satan firma 'Kemal Kılıçdaroğlu ismi konulan feribota mazot veremeyiz çünkü kayıtlarda böyle bir isim yok isim Pertek feribotuna diye geçiyor' diyor. Ayrıca feribota alacaklılar tarafından haciz konulacaktı. Biz de bunun için Kemal Kılıçdaroğlu ismini feribottan kaldırdık."
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