Tunceli'de Alzheimer paneli, hasta yakınlarının bakım zorluklarını ele aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tunceli'de Alzheimer paneli, hasta yakınlarının bakım zorluklarını ele aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tunceli\'de Alzheimer paneli, hasta yakınlarının bakım zorluklarını ele aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

21 Eylül Dünya Alzheimer Günü kapsamında Tunceli'de panel düzenlendi; Alzheimer, sağlıklı yaşlanma ve hasta yakınlarının bakım zorlukları ele alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Türkiye Alzheimer Derneği Tunceli Şubesi farkındalık için ortak paneldeydi.

Tunceli'de 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü kapsamında düzenlenen panelde Alzheimer hastalığı, sağlıklı yaşlanma ve hasta yakınlarının bakım sürecinde karşılaştığı zorluklar ele alındı.

Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Türkiye Alzheimer Derneği Tunceli Şubesi iş birliğinde, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla "Alzheimer'ı Anlamak ve Yaşamak: Zamanın İzinde" konulu panel düzenlendi. İl protokolü ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen panelde, Alzheimer hastalığı ve demans konusunda farkındalığın artırılması amaçlandı.

Panelde Prof. Dr. Hüseyin Alparslan Şahin, "Alzheimer Hastalığı Nasıl Başlar, Nasıl Seyreder?" başlıklı sunum gerçekleştirdi. Fizyoterapist Sami Yıldırım, sağlıklı yaş almada fiziksel aktivitenin önemine değinirken, Gerontolog Ercan Tunç ise demans ve Alzheimer hastalarına bakım verme süreci ile başa çıkma yöntemlerini anlattı.

Panel, katılımcıların konuya ilişkin sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.

Kaynak: İHA
21 Eylül Dünya Alzheimer GünüYaşlanmaTürkiyeTunceliSağlıkYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, “Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz“ dedi Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, "Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi
Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu
Adana’da 5 büyüklüğünde deprem Adana'da 5 büyüklüğünde deprem
Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti
Kılıçdaroğlu’na ses getirecek İmamoğlu sorusu Tek kelimeyle yanıtladı Kılıçdaroğlu'na ses getirecek İmamoğlu sorusu! Tek kelimeyle yanıtladı
Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay Herkes ağzı açık izledi Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay! Herkes ağzı açık izledi
20:25
Bakan Fidan’dan ABD’ye çağrı: Kısıtlamaları kaldırmalıyız
Bakan Fidan'dan ABD'ye çağrı: Kısıtlamaları kaldırmalıyız
20:18
Fenerbahçelileri havalara uçuran imza Meesseman yeniden sarı-lacivertlilerde
Fenerbahçelileri havalara uçuran imza! Meesseman yeniden sarı-lacivertlilerde
20:07
Fon soruşturması genişliyor: İki kişi daha gözaltına alındı
Fon soruşturması genişliyor: İki kişi daha gözaltına alındı
19:53
Real Madrid’in efsanesi Makelele, Mourinho’yu yerin dibine gömdü
Real Madrid'in efsanesi Makelele, Mourinho'yu yerin dibine gömdü
19:24
Diyarbakır’da alacak verecek kavgası kanlı bitti: 3 kişi hayatını kaybetti
Diyarbakır'da alacak verecek kavgası kanlı bitti: 3 kişi hayatını kaybetti
19:24
Suudi Arabistan, OYAK bünyesindeki GüzelEnerji’ye ortak oluyor: 3 ildeki tesisleri ziyaret ettiler
Suudi Arabistan, OYAK bünyesindeki GüzelEnerji'ye ortak oluyor: 3 ildeki tesisleri ziyaret ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2026 20:45:03. #.0.3#
SON DAKİKA: Tunceli'de Alzheimer paneli, hasta yakınlarının bakım zorluklarını ele aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement