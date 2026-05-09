Tunceli'de Baraj Gölü Kirlilik İçin Tehdit

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) – Tunceli'de son günlerde etkisini artıran sağanak yağışların ardından, Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki kirlilik havadan görüntülendi. Munzur Nehri'nde su seviyesinin yükselmesiyle taşınan çamur, ağaç parçaları ve çeşitli atıkların baraj gölü yüzeyinde biriktiği gözlendi.

Tunceli'de drone ile kaydedilen görüntülerde, Uzunçayır Baraj Gölü'nün geniş bir kısmının kahverengi bir tabakayla kaplandığı dikkati çekerken, bazı bölgelerde plastik ve evsel atıkların yoğunlaştığı görüldü.

Özellikle kıyı kesimlerinde su renginin değiştiği ve tortu birikiminin arttığı tespit edildi. Kent merkezine yakın konumda bulunan Uzunçayır Baraj Gölü, Tunceli'nin önemli doğal alanları arasında yer alıyor.

Yetkililer, dere yatakları ile su kaynaklarının korunması için vatandaşlara çevre temizliği konusunda daha duyarlı olunması çağrısında bulundu.

Uzunçayır Barajı ve Hidroelektrik Santrali İşletmesi Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, barajın halka açık kısımlarında temizlik çalışması başlatılacak.