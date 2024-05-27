Tunceli'de Bayram Baba hazretlerinin kabri yenilendi - Son Dakika
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Tunceli'de Bayram Baba hazretlerinin kabri yenilendi

Tunceli\'de Bayram Baba hazretlerinin kabri yenilendi

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yaşayan bir vatandaş, Bayram Baba hazretlerinin kabrini yeniledi. Ankara'da Hacı Bayramı Veli Hazretlerinin öğrencisi olduğu bilinen Bayram Baba hazretlerinin kabri, Kadir Turan tarafından düzenlendi. Turan, kabir çevresinde düzenleme çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

27.05.2024 09:50
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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde Bayram Baba hazretlerinin kabri yörede yaşayan bir vatandaş tarafından yenilendi.

Ankara'da bulunan Hacı Bayramı Veli Hazretlerinin öğrencisi olduğu bilinen ve bölgede manevi inanç merkezi olarak çok sayıda ziyaretçisi olan Bayram Baba hazretlerinin kabri, Kadir Turan isimli vatandaş tarafından yeniden düzenlendi. İstanbul'da özel sektörde emekli olduktan sonra memleketi Çemişgezek ilçesine yerleşmeye karar veren 57 yaşındaki Kadir Turan, Bayram Baba hazretlerinin ilçenin Tekya (Tekke) mevkiinde bulunan kabrine yakın yerde ev yaptırdı. Bayram Baba hazretlerinin kabrini bakımsız gören Turan, kendi imkanlarıyla Mardin'den işlenmiş taşlardan sipariş vererek kabri daha uygun şartlara kavuşturdu.

Kabir çevresinde düzenleme çalışmalarını sürdüreceğini aktaran Kadir Turan, "Ben İstanbul'da emekli olduktan sonra memleketim Çemişgezek'e yerleşmeye karar verdim. Çukur Mahallesi Tekya (Tekke) mevkiinde kendime ev yaptırdım. Bayram Baba hazretlerinin kabrini çok kişinin ziyaret ettiğini gördüm. Ancak kabir çok bakımsız durumdaydı. Mardin'den özel taşlar sipariş vererek, kabrin yenilenme çalışmasını kendi imkanlarımızla tamamladık. Çevre düzenlemesi içinde bir çalışma yapmayı planlıyoruz" dedi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tunceli'de Bayram Baba hazretlerinin kabri yenilendi - Son Dakika

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