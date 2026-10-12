Tunceli'de bozuk yol Kuru Sipi sakinlerini mağdur ediyor, taksi gelmiyor - Son Dakika
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Tunceli'de bozuk yol Kuru Sipi sakinlerini mağdur ediyor, taksi gelmiyor

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Tunceli\'de bozuk yol Kuru Sipi sakinlerini mağdur ediyor, taksi gelmiyor
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Tunceli Merkez'deki Atatürk Mahallesi'ne bağlı Kuru Sipi Küme Evleri'nde yaşayan yurttaşlar, bozuk yol nedeniyle ulaşımda ve sağlık hizmetlerinde güçlük çekiyor. Belediyeye ve valiliğe başvuran sakinler, taksilerin ve hasta bakım araçlarının gelmemesinden yakınıyor.

Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) - Tunceli Merkez'in en büyük mahallesi olan Atatürk Mahallesi'ne bağlı Kuru Sipi Küme Evleri'nde yaşayan yurttaşlar, bozuk yol nedeniyle günlük yaşamlarını sürdürmekte güçlük çekiyor. Ulaşım sorununun yıllardır devam ettiğini belirten mahalle sakinleri, belediyeye ve valiliğe başvurduklarını ancak bugüne kadar kalıcı çözüm bulunamadığını dile getirdi.

Tunceli'nin merkez Atatürk Mahallesi Kuru Sipi Küme Evleri'nde yaşayan yurttaşlar, yıllardır çözüm bekleyen yol sorununa dikkati çekerek yetkililere çağrıda bulundu. Ulaşımda ciddi sıkıntılar yaşadıklarını belirten yurttaşlar, yolun bozuk olması nedeniyle taksicilerin mahalleye gelmek istemediğini, ambulans ve hasta bakım hizmetlerine erişimde de sorun yaşadıklarını söyledi. Özellikle yaşlıların ve hastaların mağdur olduğunu ifade eden yurttaşlar, yolun bir an önce yapılmasını istedi.

"YOL FACİA DURUMDA"

Mahalle sakinlerinden Yaşar Coşkun, kendilerinin ve ailelerinin büyük harcamalar yaparak bölgede evler inşa ettiğini, yurt dışında yaşayan aile bireylerinin de geri dönmeyi planladığını belirtti. Ancak yol sorununun yaşamlarını zorlaştırdığını ifade eden Coşkun, şöyle konuştu:

"Burada hepimiz, amca çocuklarımız ve kardeşlerimiz büyük paralar harcayarak binalar yaptık. Yeniden burada yaşamak için geri dönüyoruz, döneceğiz de. Fakat yol çok kötü, gerçekten facia durumda. Vali Bey ile görüştük. Artık derdimizi nasıl anlatacağımızı bilmiyorum. Bize yolu yapacağını söyledi, söz verdi. Vali Bey'e güveniyorum, inanıyorum ki yakın zamanda yapacaktır. İnşallah yolumuz kısa sürede yapılır da biz de rahat rahat gelip gidebiliriz. Bakın, araç kiraladım. Araca üzülüyorum, adama da yazık, para vermiş. Aracı üç kez vurdum, dördüncü kez de vuracağım. Yol yüzünden bu hale geliyoruz."

"TAKSİ ÇAĞIRIYORUZ, YOL KÖTÜ DİYE GELMİYORLAR"

Mahalle sakinlerinden Cemile Coşkun ise yaşlı olduklarını ve ulaşım konusunda büyük sıkıntılar yaşadıklarını belirtti. Yolun bozuk olması nedeniyle taksi bulamadıklarını, bu durumun günlük yaşamlarını daha da zorlaştırdığını ifade eden Coşkun, şunları söyledi:

"Yolumuz yok, biz yaşlıyız. Ambulans gelmiyor, araç gelmiyor. Bir taksi çağırıyoruz ama yol kötü diye gelmiyorlar. Peki, gelmedikleri zaman biz ne yapacağız? Sayın Valimizden artık rica ediyoruz, yolumuzu yapsın. Kaç senedir bu şekilde bekliyoruz. Hep aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Gelip gitmekte zorlanıyoruz, araçlar gelmiyor. Araba çağırıyoruz, 'Yol kötü, gelemeyiz' diyorlar. Yolumuz olsun ki araçlar da gelsin, biz de rahatça gidip gelelim."

"YAŞLILARIMIZ EVLERİNİ BIRAKIP AŞAĞIDA KİRALIK EV TUTUYOR"

Mahalle sakinlerinden Beser Arslan da yol sorununun çözümü için yıllardır girişimlerde bulunduklarını ancak sonuç alamadıklarını söyledi. Bozuk yolun araçlarda hasara neden olduğunu, hasta ve yaşlıların ise sağlık ve bakım hizmetlerine erişmekte güçlük çektiğini belirten Arslan, şöyle konuştu:

"Yıllardan beri uğraşıyoruz. Gidiyoruz, soruyoruz, belediyeye gidiyoruz, valiliğe gidiyoruz ama bugüne kadar kimse ilgilenmedi. Çok zorluk çekiyoruz. Arabaların tekerlekleri patlıyor, sürekli sıkıntı yaşıyoruz. Hastalarımız var, yaşlılarımız var. Yol olmadığı için yaşlılara yönelik evde bakım hizmetleri de buraya gelemiyor. Buradaki yaşlılar mecburen evlerini bırakıp aşağıda ev kiralıyor, orada kalıyorlar. Ancak herkesin buna gücü yetmez. Herkesin gidip başka bir yerde ev tutacak imkanı yok. Yetkililerden rica ediyoruz, gereken neyse yapsınlar. Artık yolumuzu yapsınlar. Bu mağduriyetin sona ermesini istiyoruz."

"HASTA BAKIM ARAÇLARI BİR KEZ GELDİ, BİR DAHA GELMEDİ"

Mahalle sakinlerinden Cemal Arslan ise Kuru Sipi Küme Evleri'nin Atatürk Mahallesi merkezine yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta bulunduğunu belirterek ulaşım koşullarının hem günlük yaşamı hem de sağlık hizmetlerine erişimi olumsuz etkilediğini söyledi.

Arslan, "Yolumuz oldukça eziyetli. Atatürk Mahallesi'ne 6 kilometre mesafedeyiz. Buraya hasta bakım araçları geliyordu. Bir kez geldiler, ardından bir daha gelmeyeceklerini söylediler. Bu nedenle yaşlılarımızı mecburen aşağıya götürmek zorunda kaldık. Büyük sıkıntı içerisindeyiz" dedi.

Kaynak: ANKA
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