Tunceli'de "Dedeler Zirvesi": "Diyanet'in Belirli Bir Bütçesi Var, Üçte Birini de Bize Verseler Ne Olur?"

05.05.2026 19:43
(TUNCELİ) -Haber: Caner AKTAN

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet yürüten Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı tarafından Tunceli'de gerçekleştirilen toplantıda konuşan Karacaahmet Sultan Dergahı Başkanı Muharrem Ercan, "Diyanet'in belirli bir bütçesi var. Milyonlarca para alıyor, helal olsun. Ama ben de diyorumki en azınan üçte biri de bizim hakkımız. Üçte birini de bize verseler ne olur? Biraz da bize versinler. Bizim de hakkımız var, biz de vergi veriyoruz, biz bu vatanın öz ve öz evlatlarıyız" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak faaliyet yürüten Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı tarafından Tunceli'de "Alevi-Bektaşi Yol Erkanında İnanç Önderleri İstişare Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıya Tunceli Valisi Şefik Aygöl, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı görevine getirilen Esma Ersin ve 81 ilden 100'e yakın çeşitli ocak ve dergahın temsilcileri katıldı.

"Bu istişare toplantısı birlik duygumuzu güçlendirecek"

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, "Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanımız ve Başkanlığımıza, tüm inanç önderlerimize, kıymetli dedelerimize ve ülkemizin dört bir yanından gelen bütün canlara şükranlarımızı arz ediyoruz. Diliyoruz ki bu istişare birlik duygumuzu güçlendiren, ortak hikmetimizi büyüten ve geleceğe ışık tutan hayırlı sonuçlara vesile olacaktır. Sözlerimizi Alevi-Bektaşi yolunun özünü anlatan bir niyazla tamamlamak isterim. Hak muhabbetimizi daim eylesin. Birliğimizi, dirliğimizi, rızalığımızı eksiltmesin. Lokmamızı bereketli, yolumuzu açık, gönüllerimizi bir eylesin" diye konuştu.

"Diyanetin belirli bir bütçesi var, üçte birini de bize verseler ne olur?"

Toplantıda konuşan Karacaahmet Sultan Dergahı Başkanı Muharrem Ercan, "Diyanetin belirli bir bütçesi var. Milyonlarca para alıyor, helal olsun. Ama ben de diyorumki en azınan üçte biri de bizim hakkımız. Üçte birini de bize verseler ne olur? Biraz da bize versinler. Bizim de hakkımız var, biz de vergi veriyoruz, biz bu vatanın öz ve öz evlatlarıyız. Bizim ne bayrakla derdimiz var, ne devletle derdimiz var, hiç bir sorunumuz yok. Bir tek sorunumuz toplumun daha huzurlu, birlikte ve kardeşçe hareket etmesidir" dedi.

"Seyitler devlet bütçesinden maaş alsın"

Toplantıya Erzincan'dan katılan Ahmet Uğurlu ise daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı.

Uğurlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan beni Ankara'ya davet ettiğinde kendilerinden şu taleplerde bulundum. Yurdumuzda bin 500'den fazla imam hatip okulu vardır. 3 tane de seyitler okulu olsun. Nereye diye sordular? Hacı Bektaş'a, Tunceli'ye, Erzincan'a dedim. Kuran'ı Türkçe okusunlar. Türkçe okunmazsa İslam'ın özü bilinemez. Seyitlerin üzerinde devlet kurumlarından başka söz sahibi olmamalıdır. Çünkü sözü saptırıyorlar. Seyitler devlet bütçesinden maaş alsın. Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, Kültür Bakanlığına değil Cumhurbaşkanlığına bağlanmalıdır" dedi.

"Bu toplantı bir yol belirleme çalışmasıdır"

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin de şöyle konuştu:

"Bizim yolumuz gönülden gönüle kurulan köprülerle yürür. Bu topraklarda inanç kurda, kuşa, ağaca, suya gösterilen hürmet ve derin bir muhabbettir. İşte bu yüzden burada bulunmamızın asıl maksadı söz söylemekten ziyade dinlemektir. Anlatmaktan çok anlamak, her bir canın gönlünde taşıdığı hakikati ortak bir irfanda buluşturmaktır. Bu toplantı bir yol belirleme çalışmasıdır. Biliyorsunuz pirimiz Hacı Bektaşı Veli o meşhur nüktesiyle 'eline, beline, diline sahip ol' şiarıyla aslında bize en büyük hayat dersini vermiştir."

Toplantının daha sonra basına kapalı devam etti.

Kaynak: ANKA

Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
