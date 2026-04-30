Tunceli\'de dev kentsel dönüşüm projesi resmen başladı

Tunceli'de eski belediye binası ve yer altı çarşısını kapsayan bölgenin rezerv alan ilan edilmesiyle başlayan kentsel dönüşüm projesi kapsamında, 18 bin metrekarelik alanda yeni belediye binası, üç meydan ve 150 araçlık yer altı otoparkı inşa edilerek şehrin çehresi modern bir görünüme kavuşturulacak.

Yeni Belediye Hizmet Binası ve Meydan Projesi'nde ilk etap çalışmaları bugün itibarıyla başlatıldı. Tunceli Valiliği, Tunceli Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı iş birliğinde yürütülen proje, kentin sosyal ve ekonomik hayatına yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor. Dönüşüm süreci kapsamında, eski belediye hizmet alanı ve yer altı çarşısı üstü bölge "rezerv alan" ilan edilerek tahliye ve yıkım işlemlerine geçildi. Modern şehircilik ilkeleriyle hazırlanan proje, şehrin merkezindeki estetik ve fonksiyonel eksiklikleri gidermeyi amaçlıyor. Yaklaşık 18 bin metrekarelik bir alanı kapsayan proje içerisinde, modern bir Belediye Hizmet Binası'nın yanı sıra birbirinden farklı konseptlerde 3 ayrı meydan ve geniş bir tören alanı yer alacak. Proje, sadece idari bir merkez değil, aynı zamanda vatandaşların bir araya gelebileceği nitelikli bir sosyal donatı alanı olarak tasarlandı.

Şehir ekonomisini canlandırmak adına ticaret alanlarının da yer alacağı projede, merkezdeki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla 150 araç kapasiteli bir yer altı otoparkı inşa edilecek. Yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından, inşaat süreci başlayana kadar boşalan alanın geçici olarak açık otopark şeklinde hizmet vermesi planlanıyor. Şehrin geleceğine değer katacak bu dev yatırımın, tamamlandığında Tunceli'nin modern kimliğine önemli bir katkı sunması bekleniyor. Tunceli Valisi Şefik Aygöl, şehrin çehresini değiştirecek olan kentsel dönüşüm alanını ziyaret ederek yürütülen yıkım ve saha hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi.

Teknik ekipten projenin ilerleyişi hakkında detaylı bilgi alan ve modern şehircilik vurgusu yapan Vali Aygöl, "Tunceli Valiliği, Belediyemiz ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığımızın güçlü iş birliğiyle şehrimizin kalbinde tarihi bir dönüşümü bugün itibarıyla başlatmış bulunuyoruz. Eski belediye hizmet binası ve yer altı çarşısı bölgesini 'rezerv alan' ilan ederek hayata geçirdiğimiz bu projeyle, yaklaşık 18 bin metrekarelik devasa bir alanda modern bir belediye binası, üç ayrı meydan ve geniş bir tören alanını halkımızın hizmetine sunacağız. Ticaret alanlarıyla şehir ekonomisini canlandırmayı, 150 araçlık yer altı otoparkıyla da trafik sorununa çözüm üretmeyi hedeflediğimiz bu çalışma, tamamlandığında Tunceli'nin modern kimliğine değer katan nitelikli bir yaşam alanı olacaktır, bu büyük dönüşümün tüm vatandaşlarımıza ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - TUNCELİ