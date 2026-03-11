Tunceli\'de dezavantajlı bireyler doyasıya eğlendi

Tunceli'de dezavantajlı bireylere yönelik düzenlenen etkinlikte sahnelenen stand-up gösterisi ve sahneye davet edilen kadın korosu üyelerinin katılımı, hem eğlenceli hem de duygusal anlar yaşattı.

Tunceli'de dezavantajlı bireylere yönelik düzenlenen etkinlikte katılımcılar keyifli anlar yaşadı. Tunceli Valiliği koordinesinde; Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Tunceli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Tunceli Belediyesi ve Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle gerçekleştirilen program yoğun ilgi gördü. Program kapsamında sahne alan stand-up sanatçısı Alican Turan, esprileri ve sahne performansıyla salonda kahkaha dolu anlar yaşattı. Katılımcıların aktif şekilde dahil olduğu gösteride eğlenceli diyaloglar dikkat çekti.

Gösteri sırasında Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kadın Korosu üyeleri de sahneye davet edilerek programa eşlik etti. Sahnedeki etkileşimli anlar izleyenler tarafından ilgiyle takip edilirken, etkinlik samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşti. - TUNCELİ