Tunceli\'de Engellilere Destek Plaketi

Tunceli Bedensel Engellileri Destekleme Derneği, derneklerine yaptıkları maddi ve manevi katkılardan dolayı iş adamları Erdal Güntaş ve Necdet Ulaş Cengiz'e teşekkür plaketi verdi.

Tunceli Bedensel Engellileri Destekleme Derneği Başkanı Ali Arslan ve yönetim kurulu üyeleri, derneklerine yaptıkları maddi ve manevi katkılardan dolayı Tuncelili iş adamları Erdal Güntaş ile Necdet Ulaş Cengiz'e teşekkür plaketi verdi. Dernek Başkanı Ali Arslan, her iki iş adamının her zaman yanlarında olduklarını belirterek, "Toplumda yaşayan her birey aynı zamanda bir engelli adayıdır. O nedenle bu özel bireylere herkesin imkanları doğrultusunda destek olmasını istiyor, aynı duyarlılığı diğer iş insanlarımızdan da bekliyoruz" dedi. - TUNCELİ