Kalp krizine yenik düşen polis memuru memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli Kıdemli Başpolis Memuru Erhan Orhan (50), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Orhan, Bolu'da düzenlenen cenaze töreninin ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü kadrosunda görev yapan Kıdemli Başpolis Memuru Erhan Orhan (50), Tunceli'deki evinde aniden fenalaştı. Yakınlarının ihbarı üzerine Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Orhan'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Orhan kurtarılamadı.

Memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden polis memuru Erhan Orhan için Bolu'da cenaze töreni düzenlendi. Siteler Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Orhan'ın naaşı Çığırtkanlar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, İl Jandarma Komutanı J.Alb. Rıfkı Kulaksız ile çok sayıda protokol üyesi ve vatandaş katıldı. - BOLU