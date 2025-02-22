Tunceli'de İçme Suyu Sorunu Çözülüyor - Son Dakika
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Tunceli'de İçme Suyu Sorunu Çözülüyor

Tunceli\'de İçme Suyu Sorunu Çözülüyor

Tunceli'nin Aktuluk Mahallesi'nde yıllardır süregelen içme suyu sorunu, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatıyla gerçekleştirilen sondaj çalışmaları ile son buldu. Saniyede 20 litre su akışı tespit edildi ve bu su, mahalleye ve çevresindeki ihtiyaç duyulan yerlere dağıtılacak.

22.02.2025 12:24  Güncelleme: 12:29
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Tunceli'de binlerce kişinin yaşadığı mahallenin içme suyu sorunu çözülüyor.

Tunceli merkeze bağlı Aktuluk Mahallesi'nde uzun yıllardır içme suyu sıkıntısı yaşanıyordu. Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatıyla gerçekleştirilen sondaj çalışmalarında, saniyede 20 litre akan içme suyu tespit edildi. İçme suyunun kısa sürede yapılacak depolarla sadece mahalleye değil ihtiyaç duyulan diğer yerlere de verileceği belirtildi.

Alanda yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek ilgililerden bilgi alan Vali ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu, "Geçen hafta burada uygun bir yer tespit ettik ve sondaj çalışmasıyla muazzam bir suyla karşılaştık. Saniyede 20 litre akan çok önemli bir suya kavuştuk. Bu su, sadece Aktuluk Mahallesi'nin değil, mezraların, üniversitemizin, kredi ve yurtlar kurumunun su sorununu da çözecek. Bereketli bir sondaj oldu. Kısa zamanda deposunu da yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Mahalle sakinleri de uzun yıllardır devam eden içme suyu sorununu çözdüğü için Tekbıyıkoğlu'na çiçek vererek teşekkür etti. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tunceli'de İçme Suyu Sorunu Çözülüyor - Son Dakika

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