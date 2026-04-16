Tunceli'de Kadın Cesedi Bulundu

(TUNCELİ) -Haber: Caner AKTAN

Tunceli'de, Munzur Nehri kıyısında sabah saatlerinde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu. Yapılan incelemelerde hayatını kaybeden kişinin Sultan Öz olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgilere göre, Tunceli merkeze bağlı Demirköprü mevkisinde Munzur Nehri'nin kıyı kesiminde hareketsiz bir kişiyi fark eden yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede kıyıda bulunan kişinin hayatını kaybetmiş olduğu belirlendi.

Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, çevrede detaylı inceleme yapıldı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin kadının cansız bedeni Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan incelememde hayatını kaybeden kadının Sultan Öz olduğu belirlendi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.