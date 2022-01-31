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Tunceli'de kamuda çalışan hamile ve engelli personele idari izin - Son Dakika

Tunceli'de kamuda çalışan hamile ve engelli personele idari izin

31.01.2022 22:32
Tunceli'de kamuda çalışan hamile ve engelli personele idari izin

Tunceli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde kamuda çalışan hamile ve engelli personel yarın idari izinli sayılacak.

Tunceli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde kamuda çalışan hamile ve engelli personel yarın idari izinli sayılacak.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteorolojinden alınan hava tahminlerine göre olumsuz hava şartlarının yarın da devam etmesi beklenildiğinden kamu kurumlarımızda görev yapan engelli ve hamile kamu görevlilerimiz 1 Şubat 2022 tarihinde 1 gün süre ile idari izinli sayılacaktır. Hizmetine acil duyulan personellerimiz, gerektiğinde kurumlarınca idari izin süresince göreve çağırabileceklerdir" denildi. - TUNCELİ

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Engelli, Tunceli, Kamu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tunceli'de kamuda çalışan hamile ve engelli personele idari izin - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tunceli'de kamuda çalışan hamile ve engelli personele idari izin - Son Dakika
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