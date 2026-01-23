Tunceli'de Kar Yağışı Hayatı Durma Noktasına Getirdi... Bir Yurttaş: "Artık Yeter, Biraz Dursun" - Son Dakika
Yerel

Tunceli'de Kar Yağışı Hayatı Durma Noktasına Getirdi... Bir Yurttaş: "Artık Yeter, Biraz Dursun"

23.01.2026 11:52  Güncelleme: 13:03
Tunceli'de yaklaşık 20 gündür aralıklarla süren yoğun kar yağışı, şehir merkezinde günlük yaşamı durma noktasına getirdi. Kapalı köy yolları ve su kesintileri vatandaşları zor durumda bırakıyor.

Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) - Tunceli'de yaklaşık 20 gündür aralıklarla etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, şehir merkezinde günlük yaşamı durma noktasına getirdi. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığı kentte su kesintileri yaşanıyor. Bir yurttaş, "Gerçekten de artık yeter demek istiyoruz. Artık yeter, biraz dursun" dedi.

Tunceli'de yaklaşık 20 gündür aralıklarla etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, şehir merkezinde günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla birlikte Tunceli Valiliği, Tunceli Belediyesi ve Tunceli İl Özel İdaresi ekipleri kapalı köy yollarını açmak için çalışma başlattı. Tunceli genelinde 178 köy yolunun kapalı olduğu öğrenildi.

Tunceli Merkez'de yaşayan Hasan Bıra isimli yurttaş ise kar yağışına "Gerçekten de artık yeter demek istiyoruz. Artık yeter, biraz dursun. Yollarda biraz sakince yürüyelim. Köy yolları şuan kapalı. İnsanlar zor durumda. Ulaşım sağlanamıyor. İnşallah hak sesimizi duyar" sözleriyle isyan etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre Tunceli genelinde ölçülen en düşük sıcaklık, Ovacık ilçesinde -21,6 derece olarak kaydedildi. Aynı zaman diliminde ölçülen diğer en düşük sıcaklıklar ise şöyle oldu:

"Pülümür -16,8 derece, Tunceli Merkez -14,4 derece, Hozat -14,3 derece, Mazgirt -13,5 derece."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Tunceli

14:19
Ahmet Özer'e "Kent Uzlaşısı" davasında 6 yıl 3 ay hapis cezası
14:14
Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı
14:02
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi; İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor
13:03
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
12:48
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
12:21
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
