Tunceli'de yurttaşlar TÜİK'in enflasyon verilerine tepkili - Son Dakika
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Tunceli'de yurttaşlar TÜİK'in enflasyon verilerine tepkili

Tunceli\'de yurttaşlar TÜİK\'in enflasyon verilerine tepkili
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TÜİK'in ağustos ayı enflasyonunu aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 31,51 olarak açıklamasına Tunceli'deki yurttaşlardan tepki geldi. Yurttaşlar, açıklanan rakamların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Ben et döneri artık rüyamda yiyorum" dedi.

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - TÜİK'in, ağustos ayı enflasyonunu aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 31,51 olarak açıklamasına Tunceli'deki yurttaşlardan tepki geldi. Bir yurttaş, "Ben et döneri artık rüyamda yiyorum" dedi. Bir diğer yurttaş ise, "TÜİK'in açıkladığı rakamlar değil, benim yaşadığım beni bağlar" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı enflasyonunu aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 31,51 olarak açıkladı. Tunceli'de yurttaşlar TÜİK'in açıkladığı verilere tepki gösterdi.

"BEN ET DÖNERİ ARTIK RÜYAMDA YİYORUM"

TÜİK verilerini inandırıcı bulmadığını ifade eden yurttaş, şunları söyledi:

"Vallahi pek fazla inandırıcı bulmuyorum. Çünkü gerçekten günümüz Türkiye'sinde insanların yaşaması çok çok zor. Mesela ben et döneri artık rüyamda yiyorum. Rüyamda tavuklu yemek, güzel yemekler yemeyi görüyorum veyahut da bir pantolon alamıyorum çünkü hep yama atmak zorunda kalıyorum. Peki TÜİK'in verileri böyleyse biz niye kendi ayağımıza, ayakkabı üstümüze pantolon alamıyoruz? Demek ki yalan" dedi.

"TÜİK DEĞİL, YAŞADIKLARIM BENİ BAĞLAR"

Bir diğer yurttaş ise "TÜİK'in açıkladığı rakamlar değil, benim yaşadığım, gördüklerim beni bağlar. Yoksa devletin koymuş olduğu rayiç beni bağlamaz ki, o gerçek değil. Hayat iyi değil. Yani ev kirası olmuş 25-30 lira, bir sigortalı alıyor 23 lira, 24 lira, 25 lira... Nasıl oluyor bu, gerçek mi?" ifadesini kullandı.

Bir başka yurttaş ise "Açıklanan rakamlara inanmıyorum. Mesela çarşı pazar geziyoruz, nasıl olacak? Enflasyon çok daha yüksek. ENAG'dan bile yüksek" dedi.

Bir diğer yurttaş da "Yani her şey belli, görünen ortada. Bzim anlatmamıza gerek yok. Gidip bir çocuğa sorsan çocukçağız bile bilir. Yani 5 yaşındaki çocuğa sorsan çocuk da bunu biliyor. Demek istediğimi anladınız. Yani bu kadar basit. Ben emekliyim. Emekliye 3 bin lira zam vermiş. Bilmem ne kadarını geri alıyor. Yani bu biraz haksızlıktır" şeklinde konuştu.

"HALKIN GERÇEKLİĞİNİ YANSITMAYAN RAKAMLAR"

TÜİK'in açıkladığı verilerin halkın gerçekliğini yansıtmadığını söyleyen bir diğer yurttaş ise "TÜİK'in açıkladığı, enflasyon rakamları, halkın alım gücünün daha altında, ya da kendi yaşamını geçindirmenin daha altında bir şey. Bugün bahsettiği rakam insanların kendi yaşamını sürdürebilmesi için, kendi özel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için çok düşük rakamlar. Bu anlamda TÜİK'in yayınladığı rakamlar halkın gerçekliğini yansıtmayan, gerçeklikten kopuk, sadece belli kesimlere hizmet eden bir rakam olarak tarif ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Tunceli, Ağustos, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tunceli'de yurttaşlar TÜİK'in enflasyon verilerine tepkili - Son Dakika

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