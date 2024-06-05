Tunceli Munzur Üniversitesi Çemişgezek Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Afetle Mücadele Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Tunceli Munzur Üniversitesi Çemişgezek Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Afetle Mücadele Eğitimi Verildi

Tunceli'de, Çemişgezek Meslek Yüksekokulu öğrencilerine afetle mücadele ve bilinçlendirme eğitimleri verildi. AFAD tarafından düzenlenen eğitim programına katılan yaklaşık 100 öğrenciye sertifikalı temel afetle mücadele eğitimleri verildi. Öğretim görevlisi Muhammed Demir, gelecek dönemlerde de öğrencilerle birlikte bu eğitimleri devam ettireceklerini belirtti.

05.06.2024 10:09
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Tunceli Munzur Üniversitesi Çemişgezek Meslek Yüksekokulu öğrencilerine afetle mücadele ve bilinçlendirme eğitimleri verildi.

Tunceli kent genelinde, kamu kurum ve kuruluşları ve gönüllü ekiplere afetlerle mücadele eğitimleri devam ediyor. Bu çerçevede, Çemişgezek Meslek Yüksekokulu öğrencileri, gönüllülük çalışmaları derslerinde, muhtemel afetlere karşı mücadele ve bilinçlendirme eğitimleri gördü. AFAD'ın düzenlemiş olduğu eğitim programına katılım sağlayan yaklaşık 100 gönüllü öğrenciye sertifikalı afetle mücadele temel eğitimleri verildi.

Munzur Üniversitesi Çemişgezek Meslek Yüksekokulunda görevli öğretim görevlisi Muhammed Demir, "Ülkemizde son yıllarda yaşanan doğal afetler hepimizi derinden etkilemiştir. Felaketlerle sonuçlanan doğa olaylarıyla mücadele edilmesi ve bu mücadelenin en önemli aşamasının olaylara karşı hazırlıklı olma düşüncesiyle öğrencilerimizle birlikte neler yapabiliriz üzerine bir değerlendirme yaptık. 6 Şubat 2023 depreminden sonra gönüllülük çalışmaları dersinde öğrencilerimizle birlikte afetle mücadele ve bilinçlendirme kapsamında AFAD'ın düzenlemiş olduğu AFAD gönüllüsü eğitim programına katılım sağlamaya başladık. 2023 ve 2024 yıllarında yaklaşık yüz öğrencimize temel eğitimleri aldırarak sertifikalarını aldırdık. Mezun olup giden öğrencilerimizin bir kısmı memleketlerinde ileri seviye AFAD eğitimlerini alarak arama kurtarma ekiplerine dahil oldular. Bundan sonraki süreçlerde de Gönüllülük Çalışmaları dersinde öğrencilerimizle birlikte bu eğitimleri devam ettirme gayretinde olacağız" dedi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tunceli Munzur Üniversitesi Çemişgezek Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Afetle Mücadele Eğitimi Verildi - Son Dakika

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