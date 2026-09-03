Tunceli Pülümür'de Koç Katım Şenliği yapıldı, Vali Aygöl ödülleri verdi - Son Dakika
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Tunceli Pülümür'de Koç Katım Şenliği yapıldı, Vali Aygöl ödülleri verdi

Tunceli Pülümür\'de Koç Katım Şenliği yapıldı, Vali Aygöl ödülleri verdi
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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde Kırklar Köyü Karagöl Ferhat Çayırı Yaylası'nda Koç Katım Şenliği düzenlendi. Vali Şefik Aygöl'ün katıldığı şenlikte, Koç Güzellik Yarışması'nda dereceye giren yetiştiricilere ödülleri verilirken, geleneksel yaylacılık kültürü yaşatıldı.

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yaklaşık 2 bin 500 rakımda bulunan Kırklar Köyü Karagöl Ferhat Çayırı Yaylası'nda Koç Katım Şenliği yapıldı. Şenlikte yetiştiriciler bir araya gelirken, geleneksel yaylacılık kültürü yaşatıldı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Kırklar Köyü Karagöl Ferhat Çayırı Yaylası'nda düzenlenen Koç Katım Şenliği'ne Tunceli Valisi Şefik Aygöl ile il protokolü katıldı. Vali Aygöl, yaylacılar ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerle bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Geleneksel yaylacılık kültürünün önemli unsurlarından biri olan koç katımının gerçekleştirildiği şenlikte, yetiştiriciler tarafından özenle hazırlanan koçlar düzenlenen Koç Güzellik Yarışması'nda değerlendirildi. Yarışmada dereceye giren koçların yetiştiricilerine ödülleri Vali Aygöl tarafından verildi.

"YAYLALARIMIZ 2 MİLYONUN ÜZERİNDE HAYVANI BESLEYEBİLECEK KAPASİTEDE"

Üreticilerin zor şartlar altında kente ve ülkeye katma değer sağladığını belirten Tunceli Valisi Şefik Aygöl, hayvancılıkla uğraşanların en fazla saygıyı ve hizmeti hak eden kesimlerin başında geldiğini kaydetti.

Tunceli'de yaylacılığın ve küçükbaş hayvancılığın önemli bir geçim kaynağı olduğunu vurgulayan Aygöl, kentteki yaylalarda 700 binin üzerinde küçükbaş hayvanın bulunduğunu, yaklaşık 400 ailenin de hayvancılık faaliyetleri için yaylalarda yaşadığını söyledi. Aygöl, "Hayvancılık hususu şehrimizin en önemli geçim kaynaklarının başında geliyor ve her geçen gün şartları daha iyi hale getirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Tunceli'nin sahip olduğu yayla kapasitesine dikkati çeken Aygöl, küçükbaş hayvancılığın kentte geliştirilmesi gerektiğini belirterek, "Bu şehirde belli gerçekler var. Biz bu gerçeklere sahip çıkarsak bu memlekete hizmet etmiş oluruz. Bunların başında küçükbaş hayvancılık geliyor. Küçükbaş hayvancılığı bu topraklarda bitirmemek, tam zıttı geliştirmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Yaylaların mevcut hayvan varlığının üç katını besleyebilecek kapasiteye sahip olduğuna işaret eden Aygöl, "2 milyonun üzerinde hayvana bakabilecek kapasitede yaylalarımız var. Biz, 2 milyonun üzerinde kapasiteye ulaştıracak şekilde çalışmaları yapmamız lazım" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Tunceli Pülümür'de Koç Katım Şenliği yapıldı, Vali Aygöl ödülleri verdi - Son Dakika

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