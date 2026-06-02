Tunceli Valiliği'nden Kılıçdaroğlu Billboardları Hakkında Açıklama - Son Dakika
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Tunceli Valiliği'nden Kılıçdaroğlu Billboardları Hakkında Açıklama

02.06.2026 23:59  Güncelleme: 00:51
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Tunceli Valiliği, kentteki billboardlarda Kemal Kılıçdaroğlu'nun yer aldığı afişlerin Vali Şefik Aygöl'ün talimatıyla astırıldığı iddialarını yalanladı. Afişlerin Almanya'da yaşayan bir iş insanı tarafından, kendi talebi ve finansmanıyla yayımlandığı belirtildi.

Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) – Tunceli Valiliği, kentte bulunan bazı billboardlarda Kemal Kılıçdaroğlu'nun yer aldığı afişlerin, Tunceli Belediye Başkan Vekili ve Tunceli Valisi Şefik Aygöl'ün talimatıyla astırıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın-yayın organları ile sosyal medya platformlarında yer alan söz konusu iddialar üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Söz konusu billboardlarda yer alan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin görseller; Almanya'da yaşayan Pülümürlü bir iş insanı tarafından, tamamen kendi talebi doğrultusunda ve tüm giderleri kendisi tarafından karşılanmak suretiyle yayımlatılmıştır. Ayrıca, billboardların kullanım hakkı ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi ilimizde de açık ihale usulüyle ihale edilmiş olup ilgili firma tarafından işletilmektedir. Billboardların kullanımına ilişkin tasarruf ve içerik sorumluluğu ilgili firmaya ait olup, bu alanlarda yayımlanan ilan ve görsellerin içeriğiyle Valiliğimizin veya Belediyemizin herhangi bir ilgisi ya da onay süreci bulunmamaktadır."

Bahse konu afişlerin hazırlanması, bastırılması, billboardlara yerleştirilmesi veya finansmanının sağlanması süreçlerinin hiçbir aşamasında Tunceli Valiliği'nin ya da Tunceli Belediyesi'nin herhangi bir dahli bulunmamaktadır. Bu nedenle, söz konusu afişlerin Valimiz Sayın Şefik Aygöl'ün talimatı, bilgisi veya yönlendirmesi doğrultusunda astırıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamakta olup kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşımaktadır. Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş bilgi ve paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Tunceli Valiliği'nden Kılıçdaroğlu Billboardları Hakkında Açıklama - Son Dakika

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