Tunceli Valisi Aygöl\'ün projesinde 78 dükkan korunacak, 204 araçlık otopark yapılacak

Tunceli'de Yeraltı Çarşısı kentsel dönüşüm kapsamına alınırken 78 dükkan korunacak, 204 araçlık yer altı otoparkı yapılacak.

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, Yeraltı Çarşısı esnafı ile bir araya gelerek kentsel dönüşüm projesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Proje kapsamında; 78 dükkanın korunması, Cumhuriyet Meydanı'nın etkinliklerin düzenleneceği ve sosyal yaşamın canlanacağı bir buluşma noktasına dönüştürülmesi planlanıyor. Öte yandan aynı bölgede 204 araçlık yer altı otoparkı yapılması, Emniyet binasının bulunduğu alanda ise 4 kafe ve sosyal yaşam alanları oluşturulması hedefleniyor. Vali Aygöl, söz konusu proje ile Tunceli'nin tarihi dokusunun korunması, esnafın desteklenmesi ve kent merkezinin sosyal yaşamına katkı sağlamasının amaçlandığını belirtti.