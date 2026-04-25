Tuncer, yeniden DABB Başkanlığına seçildi

25.04.2026 17:53  Güncelleme: 17:55
Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği (DABB) Olağan Birlik Meclis Toplantısında oy çokluğuyla yeniden başkanlığa seçildi.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği (DABB) Olağan Birlik Meclis Toplantısında oy çokluğuyla yeniden başkanlığa seçildi. İkinci kez bu göreve layık görülen Tuncer, birlik ve dayanışma vurgusu yaptı.

DABB Meclis Toplantısında yapılan seçimle birlikte başkanlık divanı, encümen üyeleri ve plan-bütçe komisyonu da yeniden belirlendi. Seçim sonucunda Tuncer'in yeniden başkanlığa getirilmesi, birlik içinde istikrarın süreceği şeklinde yorumlandı.

Kendisine gösterilen güven için teşekkür eden Tuncer, belediyeler arasındaki iş birliğini artıracaklarını belirterek, "Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı görevine ikinci kez layık görülmek benim için büyük bir onur. Ortak akıl ve dayanışma ile daha güçlü bir yapı oluşturacağız" dedi.

Yeni dönemde hizmet üretmeye kararlılıkla devam edeceklerini ifade eden Tuncer, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

"Proje odaklı çalışacağız"

Yeni dönemde proje ve iş birliği odaklı bir yönetim anlayışı benimseyeceklerini ifade eden Tuncer, belediyeler arasında bilgi ve deneyim paylaşımını artıracaklarını söyledi. Kaynakların etkin kullanımı ve ortak projelerle başarılı uygulamaların yaygınlaştırılacağını belirtti.

Tüm belediyelerle kapsayıcı bir anlayışla çalışacaklarını dile getiren Tuncer, "Siyasi ayrım gözetmeksizin bölgemize değer katmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Toplantıda yapılan seçimlerde Meclis 1. Başkan Vekilliğine Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, 2. Başkan Vekilliğine ise Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa seçildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Ahmet Serkan Tuncer, Doğu Akdeniz, Mezitli, Mersin, Yerel, Son Dakika

ABD ve İran ikinci tur görüşmeleri yarın ABD ve İran ikinci tur görüşmeleri yarın
ABD’den dünyayı ayağa kaldıracak kritik karar: İdamda kurşuna dizme geri geliyor ABD'den dünyayı ayağa kaldıracak kritik karar: İdamda kurşuna dizme geri geliyor
İlahiyatçı Necmettin Nursaçan yeniden evlendi İlahiyatçı Necmettin Nursaçan yeniden evlendi
Dışişleri’nden bazı ülkelerin 1915 iddialarına yanıt Dışişleri’nden bazı ülkelerin 1915 iddialarına yanıt
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı maden işçilerinin alacaklarının bir kısmının ödendiğini duyurdu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı maden işçilerinin alacaklarının bir kısmının ödendiğini duyurdu
Nijerya’da terör örgütü Boko Haram’ın düzenlediği saldırıda 17 sivil hayatını kaybetti Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 17 sivil hayatını kaybetti

18:19
Milli voleybolcu Hande Baladın ile Formula 1 pilotu Yuki Tsunoda’nın arasındaki boy farkı dikkat çekti
Milli voleybolcu Hande Baladın ile Formula 1 pilotu Yuki Tsunoda'nın arasındaki boy farkı dikkat çekti
18:01
Victor Osimhen için 6 dev kulüp birden derbiye geliyor
Victor Osimhen için 6 dev kulüp birden derbiye geliyor
17:05
Bakan Çiftçi: Gülistan Doku dosyasında ihmal tespit edilirse hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak
Bakan Çiftçi: Gülistan Doku dosyasında ihmal tespit edilirse hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak
15:32
İran’dan ABD’ye sert uyarı: Abluka ve haydutluğa devam ederse sert karşılık veririz
İran'dan ABD'ye sert uyarı: Abluka ve haydutluğa devam ederse sert karşılık veririz
15:28
Türkiye ve Suriye’den ortak operasyon Değeri tam 300 milyon TL
Türkiye ve Suriye'den ortak operasyon! Değeri tam 300 milyon TL
14:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehter Marşı protestolarına Ahmet Kaya şarkısıyla tepki gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehter Marşı protestolarına Ahmet Kaya şarkısıyla tepki gösterdi
