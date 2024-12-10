TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi\'nde Alevlenme

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Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş'den (TÜPRAŞ) yapılan açıklamada, İzmit Rafinerisinde bir ünitede alevlenme meydana geldiği, rafinerinin teknik emniyet ekiplerinin hızlıca olaya müdahale ederek alevlenmeyi kontrol altına aldığı belirtildi.

TÜPRAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, "İzmit Rafinerimizde saat 15.40 civarında Plant 147 Ünitemizde bir alevlenme meydana gelmiş, rafineri teknik emniyet ekiplerimiz hızlıca olaya müdahale ederek kontrol altına almıştır. Olaydan etkilenen çalışma arkadaşımız bulunmamaktadır. Rafinerimizin diğer bölümlerinde operasyonel süreçlerimize normal bir şekilde devam edilmektedir" denildi. - KOCAELİ