Eyüpsultan’da üzerinden borular geçen türbe harabeye döndü - Son Dakika
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Eyüpsultan’da üzerinden borular geçen türbe harabeye döndü

Eyüpsultan’da üzerinden borular geçen türbe harabeye döndü
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Eyüpsultan'da bir türbenin üzerinden geçen PVC boruların tuvalet borusu olduğu iddiası gündem oldu. Ev sahibi Cüneyt Kınalı, boruların havalandırma borusu olduğunu söyledi.

İstanbul Eyüpsultan'da bir türbenin üzerinden geçen boruların sosyal medyada tuvalet borusu olduğu yönündeki iddialar tartışmaya neden oldu. Eyüpsultan Belediyesi'nin bakımsızlıktan harabeye dönen türbeye yönelik bir çalışma yapmadığı iddia edilirken, ev sahibi Cüneyt Kınalı ise boruların tuvalet değil havalandırma borusu olduğunu öne sürdü.

Eyüpsultan ilçesi İdris Köşkü Caddesi yanında bulunan çıkmaz sokaktaki bir türbenin üzerinden geçen boruların sosyal medyada tuvalet borusu olduğu yönündeki paylaşımlar tartışma konusu oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde türbenin üzerinden geçen PVC boruların tuvalet gideri olduğu öne sürüldü. Eyüpsultan Belediyesi'nin bakımsızlıktan harabeye dönen türbeye yönelik bir çalışma yapmadığı da iddia edildi.

"Arkadaşlar onları tuvalet borusu diye paylaşmış"

İddiaların ardından bir açıklama yapan ev sahibi Cüneyt Kınalı, evin yapısı nedeniyle tuvaletin havalandırmasının bu şekilde çözüldüğünü belirterek, boruların yalnızca havalandırma amacıyla kullanıldığını ifade etti. İddialara yanıt veren Kınalı, bazı kişilerin yatırın üzerinden geçen pimaş borularını tuvalet borusu diye paylaştığını belirterek, "Yatırın üzerindeki pimaşların hepsi havalandırma borusu, onların hiçbiri tuvalet borusu değil. İnanmayan varsa gelip kırıp da bakabilir. Ben oraya giremiyorum ama ağabeyim ve yeğenlerim gelip türbeyi sürekli temizliyor. Tertemiz bakıyorlar. Elhamdülillah Müslümanız. Arkadaşlar onları tuvalet borusu diye paylaşmış. Kesinlikle onlar tuvalet borusu değil" dedi.

Kaynak: İHA

Eyüpsultan, 3. Sayfa, İstanbul, Kınalı, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eyüpsultan’da üzerinden borular geçen türbe harabeye döndü - Son Dakika

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