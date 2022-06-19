Türev Şef'ten "madenci babalar"a özel yemek - Son Dakika
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Türev Şef'ten "madenci babalar"a özel yemek

19.06.2022 12:41
Türev Şef'ten "madenci babalar"a özel yemek

Ünlü Şef Türev Uludağ, Babalar Günü dolasıyla yerin yüzlerce metre altında ekmeği kazanan madenci babalara özel yemek yaptı.

Ünlü Şef Türev Uludağ, Babalar Günü dolasıyla yerin yüzlerce metre altında ekmeği kazanan madenci babalara özel yemek yaptı.

Türkiye Kömür İşletmeleri'ne (TKİ) bağlı Garp Linyit İşletmelerine gelen Uludağ, ilk olarak madencilerle sohbet etti. Özellikle madende beraber çalışan baba-oğullarla buluşan Uludağ, sohbetin ardından mutfağa girdi. Ekip arkadaşlarıyla beraber önlüklerini giyen Uludağ, madende çalışan yaklaşık 150 kişi için kolları sıvadı. Uludağ, madencilerin en büyük motivasyonların çocukları olduğunu ifade etti. Madencilerin evlatları için karanlığı aydınlığa çevirdiğini belirterek, "Biz de bu babalar gününde emektar madencilerimize minnetimizi bir miktar gösterebilmek için bir şeyler yapmak istedik. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ev sahipliğinde bir organizasyona imza atıyoruz. Bugün mutfağa giriyoruz ve onlar için harika bir babalar günü yemeği hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Babalar Günü'nde bir şef olarak değil, bir baba olarak maden sahasında bulunduğuna dikkat çeken Şef Uludağ, "Bugün madenci babalarımız bir nebze de olsa mutlu edebilmek için mutfaktayız" diye konuştu. Garp Linyit İşletmelerinde çalışan madenciler de hazırladığı yemekten dolayı Türev Şef'e teşekkür etti.

Bakan Dönmez'den paylaşım

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de Şef Uludağ'ın madenci babalar için hazırladığı yemeğe ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımında Bakan Dönmez, "Yerin altı karanlık olsa da evlatlarının geleceğini aydınlatmak için emek veren tüm babalarımıza. Şehitlerimizin ve gazilerimizin değerli babaları başta olmak üzere tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Türkiye Kömür İşletmeleri, Babalar Günü, Uludağ, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türev Şef'ten 'madenci babalar'a özel yemek - Son Dakika

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