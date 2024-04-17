Turgut Özal\'ın 31. ölüm yıl dönümünde anma töreni düzenlendi

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 31'inci yıl dönümünde Topkapı'da bulunan Anıt Mezar'da düzenlenen törenle anıldı. Törenin ardından konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Rahmetli Turgut Özal, ülkemizde serbest piyasa ekonomisinin yerleşmesinde, dışa açılmada ihracata dayalı bir ekonomi hamlesi gerçekleştirmede büyük hizmetler yaptı" dedi.
8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 31. ölüm yıl dönümünde Topkapı'da bulunan Anıt Mezar'da anma töreni düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, siyasi parti üyeleri ve Özal'ın eşi Semra Özal ve çocukları Ahmet, Efe ve Zeynep Özal katıldı.
Özal'ın kabrine çelenk bırakıldı
Anma töreni, Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın özgeçmişi okunması ile başladı. Özgeçmişin okunmasının ardından, Özal'ın kabrine askerler tarafından Cumhurbaşkanlığı çelengi bırakıldı. Daha sonra İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş tarafından dua okundu. Duanın ardından törene katılan protokol üyeleri, Turgut Özal'ın ailesine taziyelerini iletti.
"Bir kez daha milletimizin başı sağ olsun, milletimize taziyelerimizi sunuyoruz"
Programın ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, daha sonra Merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının kabri başında dua etti. Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Cevdet Yılmaz, "Bugün merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın vefatını 31'inci yılının seneyi devriyesi vesilesiyle Cumhurbaşkanlığımızı temsilen buradayız ve törene iştirak ettik, aileye taziyelerimizi sunduk. Bir kez daha milletimizin başı sağ olsun, milletimize taziyelerimizi sunuyoruz. Çok büyük bir siyaset ve devlet adamı Turgut Özal. Ardından çok büyük tarihi önemde işler gerçekleştirmiş Adnan Menderes ve arkadaşlarını da ziyaret etme imkanı bulduk. Her ikisi de milletin adamı sıfatı taşıyan, milletin gönlünde yer etmiş büyük siyaset ve devlet adamlarını rahmetle, minnetle anıyoruz. İkisi de demokrasi ve kalkınma serüvenimizde, demokrasi ve kalkınma mücadelemizde çok önemli kilometre taşlarıdır" dedi.
"Askeri darbe sonrasında demokrasiye geçiş sürecinde temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesinde çok büyük reformlara imza attı"
Turgut Özal'ın Türkiye'nin bulunduğu konumuna önemli katkılar sağladığını söyleyen Cevdet Yılmaz, "Bugün ülkemizin demokrasi, kalkınmada, dünyadaki konumundaki geldiği noktaya önemli katkıları oldu. Rahmetli Turgut Özal, ülkemizde serbest piyasa ekonomisinin yerleşmesinde, dışa açılmada, ihracata dayalı bir ekonomi hamlesi gerçekleştirmede büyük hizmetler yaptı. Askeri darbe sonrasında demokrasiye geçiş sürecinde temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesinde çok büyük reformlara imza attı. Halkımızın ihtiyaçlarını karşılamada, telekomünikasyon başta olmak üzere 1980'li yıllarda dünyanın ileri giden ortalamasında çok önemli hamleler gerçekleştirdi. Bütün çabaları için hem temel hak ve hürriyetler hem demokrasi konusunda hem de ülkemizin daha müreffeh hal gelmesi, halkımızın daha geniş hizmetlerden faydalanması noktasında yaptıkları için minnettarız. Bizler de bu yolda devam ediyoruz. Ülkemizi çok daha yükseklere hem demokraside hem kalkınmada çok daha ileri noktalara taşıma gayretini sürdürüyoruz. Ben bir kez daha her iki siyaset ve devlet insanına her iki milletin adamına rahmet olsun diliyorum. Cenabı Allah mekanlarını cennet eylesin" şeklinde konuştu. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Turgut Özal'ın 31. ölüm yıl dönümünde anma töreni düzenlendi - Son Dakika
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