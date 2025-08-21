Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Ergenekon Mahallesindeki Yol Çalışmalarını İnceledi

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Ergenekon Mahallesinde yürütülen yol yapım çalışmalarını incelemelerde bulundu.

Turgutlu Belediyesi, kentin en hızlı büyüyen mahallelerinden bir tanesi olan Ergenekon Mahallesinde yol yapım çalışmalarını gerçekleştiriyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Fatih Caddesi üzerinde sürdürülen çalışmalar doğrultusunda asfaltlama, parke ve bordür taşı döşeme işlemleri hızla devam ediyor.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Ergenekon Mahallesinin en işlek caddelerinin başında gelen Fatih Caddesi'ndeki yol yapım çalışmalarını yerinde takip etti. Başkan Yardımcısı Ali Rıza Kıran, daire müdürleri ve teknik ekiple birlikte yapılan incelemelerde çalışmaların sürecine dair bilgiler alındı.

Yol yapım çalışmaları hakkında açıklamada bulunan Başkan Çetin Akın, "Ergenekon Mahallesi, Turgutlu'muzun en hızlı büyüyen, en hızlı gelişen mahallerinden bir tanesi. Çok ciddi sorunlarımız vardı. Büyümeye karşı adımları atmamız gerekiyordu. Manisa Büyükşehir Belediyemizle birlikte el ele vererek Ergenekon Mahallemizin sorunlarını bir bir çözüyoruz. Turgutlu'muza ve hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi. - MANİSA