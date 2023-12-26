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Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı İzmir deplasmanında - Son Dakika
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Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı İzmir deplasmanında

Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi'nde yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi ile karşılaşacak. Maç, 27 Aralık Çarşamba günü saat 19.00'da Naim Süleymanoğlu Kompleksi'nde oynanacak. Turgutlu Belediyesi, yılın son maçını kazanarak 2023 yılını galibiyetle kapatmayı hedefliyor.

Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı İzmir deplasmanında
26.12.2023 - 16:48,
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Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sahasına konuk olacak. Maç, 27 Aralık Çarşamba günü saat 19.00'da Naim Süleymanoğlu Kompleksi'nde oynanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Ligi'nde yer alan Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı yılın son maçında İzmir deplasmanında mücadele edecek. Ligin 16. haftasında İzmir Büyükşehir Belediyesine karşı oynayacak olan Turgutlu Belediyespor Takımı, karşılaşmayı kazanarak 2023 yılını galibiyetle kapatmayı hedefliyor.

Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı – İzmir Büyükşehir Belediyesi mücadelesi 27 Aralık Çarşamba günü saat 19.00'da Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde yaşanacak. Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Erdal Kurç, "Yılın son maçında galibiyet için sahada mücadele edeceğiz. Rakibimizle ilk karşılaşmamızda 3-2 mağlup olmuştuk. Rakip sahasında oynayacağımız bu maçı kazanmayı çok istiyoruz. Bunun için de elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz" şeklinde konuştu.Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, "Kadın voleybol takımımıza İzmir deplasmanında başarılar diliyorum. Umuyorum ki 2024 yılında güzel bir galibiyetle gireriz. Oyuncularımıza ve teknik ekibimize güveniyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA
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