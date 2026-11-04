Turgutlu Belediyesi meclisi SODEMSEN üyeliğinden ayrılmayı karara bağladı

Turgutlu Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 12 gündem maddesi görüşülüp karara bağlandı.

Turgutlu Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Çetin Akın'ın açılış konuşmasıyla başladı. Başkan Çetin Akın, "Bazı insanlar vardır, aramızdan ayrılsalar da bıraktıkları izler asla silinmez. Bazı özlemler yıllar geçse de hiç azalmaz. Bizim, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e duyduğumuz sevgi, özlem ve minnet tam da böyledir. Çünkü biz o gün yalnızca büyük bir lideri değil, bir milletin geleceğini değiştiren, bizlere bağımsızlığı, özgürlüğü ve Cumhuriyetimizi armağan eden eşsiz bir insanı kaybettik. Atatürk'e duyduğumuz sevgiyi anlatmaya kelimeler yetmez. Ancak biliyoruz ki ona olan sonsuz sevgimizin ve bağlılığımızın en anlamlı göstergesi fikirlerine, devrimlerine ve Cumhuriyetimizin kazanımlarına her şartta sahip çıkmaktır" sözleriyle Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete uğurlanışının 88'inci yılında andı. Başkan Çetin Akın konuşmasında ayrıca 24 Kasım Öğretmenler Günü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, 20 Kasım Çocuk Hakları Gününe de yer verdi.

Kasım ayı meclis toplantısında gündemin birinci maddesinde, "2026 yılı Ekim Ayı Olağan Meclis toplantısına ait toplantı tutanağı ve meclis kararları" görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin ikinci maddesinde, "Belediyemizin 14.11.2025 tarihli ve 100 sayılı Meclis Kararı ile üye olduğu Sağlıklı Kentler Birliği üyeliğinden ayrılma hususu" görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin üçüncü maddesinde, "Belediyemizin 10.04.2024 tarihli ve 42 sayılı Belediye Meclis Kararı ile üye olduğu Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) üyeliğinden ayrılması hususu" görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin dördüncü maddesinde, "31.07.2026 tarihli ve 33326 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ve 22.02.2007 tarihli Norm Kadro Yönetmeliğinin 10'uncu maddesi hükümleri doğrultusunda, Belediyemiz norm kadro cetvelinde yer alan münhal durumdaki Zabıta Müdür Muavini kadrosunun iptal edilmesi hususu" görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin beşinci maddesinde, "Manisa Kadastro Müdürlüğünün 30.09.2026 tarihli ve E-21996521 sayılı yazısı doğrultusunda, ilçemizin Irlamaz, Yayla, Sarıbey, Yeniköy, Urganlı, Çampınar, İzzettin, Sinirli, Musalaryeniköy, Aşağı Bozkır ve Çepnidere Mahallelerinde 3402 sayılı Kadastro Kanunu kapsamında yürütülecek kadastro çalışmalarında görev almak üzere bilirkişilerin belirlenmesi hususu" görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin altıncı maddesinde, "GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından trafo yeri olarak kullanılmak üzere, Belediyemiz mülkiyetindeki Yıldırım Mahallesi 1447 ada 13 parsel, Yedieylül Mahallesi 1483 ada 12 parsel ve Cumhuriyet Mahallesi 1046 ada 87 parselde bulunan taşınmazların, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 30'uncu maddesi ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesi kapsamında TEDAŞ Genel Müdürlüğüne devredilmesi hususu" görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi.

Sekizinci madde oy çokluğuyla kabul edildi

Gündemin yedinci maddesinde, "MASKİ Genel Müdürlüğünün talebi doğrultusunda, Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi Çiler Sokak ve çevresindeki yapıların kanalizasyon hizmetinden yararlanabilmesi amacıyla, belirlenen alanın 15 yıl süreyle fosseptik alanı olarak kullanılmak üzere tahsis edilmesi hususu" görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin sekizinci maddesinde, "Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ve Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere değerlendirilmesi planlanan 2 adet taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri kapsamında satışa çıkarılması ve satış işlemlerinin yürütülmesi hususu" görüşüldü, oy çokluğuyla kabul edildi. Gündemin dokuzuncu maddesinde, "2026/15 sayılı 'Araç Şarj İstasyonları' konulu Altyapı, Mesken ve Kentsel Yenileme Komisyon Raporu" görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin onuncu maddesinde, "2026/16 sayılı 'Trafo Alanı' konulu İmar Komisyon Raporu" görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin on birinci maddesinde, "Kızılay Derneği'nin Belediyemiz Başkanlığına vermiş olduğu ilgi yazısı ile ekleri incelendiğinde; İlçemiz Yıldırım Mahallesi 1286 ada 35 parselde Ticaret Alanı oluşturulmasına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği önerisinin değerlendirilmesi maksadıyla konunun İmar Komisyonuna havalesi hususu" görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi.

Turgutlu Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı gündemin on ikinci ve son maddesi olan dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erdi.