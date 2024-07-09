Turgutlu'da Domates Üreticileri Zarar Ediyor - Son Dakika
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Turgutlu'da Domates Üreticileri Zarar Ediyor

Turgutlu\'da Domates Üreticileri Zarar Ediyor

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde domates üreticisi Fikret Keskin, salçalık domates fiyatının düşük olmasından dolayı zarar ettiklerini belirtti. Keskin, maliyetlerin yükseldiğini ve ürün fiyatlarının aynı kaldığını söyledi. Üreticiler, fiyatların iyileştirilmesini bekliyor.

09.07.2024 16:33
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde domates üretici Fikret Keskin, salçalık domates fiyatının düşük olmasından dolayı şuan için zarar ettiklerini söyledi.

Turgutlu'da domates üreticisi Fikret Keskin yirmi yıldır çiftçilik yaptığını ve 450 dekar domates ektiğini, bir dönüm dekardan ortalama 10 ton domates aldığını belirtti. Maliyetlerin yükseldiğini domates fiyatlarının ise neredeyse geçen yıl ile aynı olduğunu belirten Keskin, "Maliyeti bize 35-40 bin arası masrafı oluyor. Domatesin kilosunu üretici 3 liraya satarsa zarar ediyor." dedi.

Eğer fiyatlar değişmezse işin içinden çıkamayacaklarını belirten çiftçi Fikret Keskin açıklamasında, "Tüm girdiler yükseldi, ürettiğimiz ürünlerin fiyatında herhangi bir değişme olmadı, yani maliyet yükseldi ama ürün fiyatları aynı. Fabrikaların alımı çok düşük. Biz bu fiyatlarla üretici olarak para kazanamayız. Çiftçi olarak bizler bu fiyatların iyileştirmesini bekliyoruz. Salçalık domateste beklediğimiz fiyat 4-5 TL arası." şeklinde konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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