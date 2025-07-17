Turgutlu'da şehit aileleri ve gaziler kahvaltı programında buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Turgutlu'da şehit aileleri ve gaziler kahvaltı programında buluştu

Turgutlu\'da şehit aileleri ve gaziler kahvaltı programında buluştu
17.07.2025 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi tarafından Turgutlu'da düzenlenen kahvaltı programı, duygu dolu anlara sahne oldu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi tarafından Turgutlu'da düzenlenen kahvaltı programı, duygu dolu anlara sahne oldu.

Turgutlu Temsilcisi Şehit Kızı Büşra Şentürk'ün ev sahipliğinde gerçekleşen programa; Dernek Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan, Akhisar Temsilcisi Ömer Kayhan, Salihli Temsilcisi Gazi Rıdvan Herey ile Turgutlu'da yaşayan şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Birlik ve dayanışma mesajlarının verildiği kahvaltı programında, şehitlerin emanetleri olan aile bireyleri ve gaziler arasında güçlü gönül bağları bir kez daha pekiştirildi.

"Bu ailenin parçası olmak bir şereftir"

Programda konuşan Turgutlu Temsilcisi Şehit Kızı Büşra Şentürk, buluşmaya katılan herkese teşekkür ederek, "Bu büyük ailenin bir parçası olmaktan onur duyuyorum. Vatan uğruna can veren kahramanlarımızın hatırasını yaşatmak için hep birlikte çalışacağız" dedi.

Dernek Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan ise konuşmasında önceki temsilci Ahmet İlter'e emeklerinden dolayı teşekkür ederken, görevi devralan Büşra Şentürk'e de başarılar diledi. Kıyışkan, "Şehitlerimizin kutsal emanetlerine ve gazilerimizin onurlu mücadelesine sahip çıkmak, bizlerin boynunun borcudur. Derneğimiz bu milletin çimentosudur" ifadelerini kullandı.

Programda, vatan uğruna hayatını kaybeden şehitler rahmet ve minnetle anıldı. Katılımcılar, kahvaltı sonrası şehitlerin ruhu için dualar ederek, aziz hatıralarını bir kez daha yad etti.

Tarihi dernekten kamuoyuna mesaj

Kahvaltı sonrası yapılan açıklamada, 1915 yılında temelleri atılan ve 1983'te TBMM tarafından çıkarılan 2847 sayılı yasa ile kurulan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'nin, devlet tarafından tanınan ve kamu yararına çalışan tek sivil toplum kuruluşu olduğu vurgulandı.

Genel Merkezi Ankara'da bulunan dernek; 77 şube, 50 temsilcilik ve yaklaşık 30 bin üyesiyle Türkiye genelinde aktif olarak faaliyet gösteriyor.

Manisa Şubesi'nin de aynı ilkeler doğrultusunda çalışmaya devam ettiği ifade edilirken, şehitlik ve gaziliğin onurunu kişisel çıkarlarına alet eden yapılara karşı net bir duruş sergilendi.

"Tarihe ve vicdana notumuzdur"

Açıklamada son olarak şu ifadelere yer verildi: "Şehitliğin vakarını, gaziliğin onurunu kişisel çıkarları için araç haline getirmeye çalışan hiçbir yapı; ne bu aziz milletin vicdanında karşılık bulabilir, ne de tarihin adaletinden kaçabilir. Varlığımızı borçlu olduğumuz kahramanlara layık bir duruşla, birlik ve beraberlik içinde yürümeye devam edeceğiz." - MANİSA

Kaynak: İHA

Sivil Toplum, Turgutlu, Türkiye, manisa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Turgutlu'da şehit aileleri ve gaziler kahvaltı programında buluştu - Son Dakika

Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor
Michael Jordan’ın Yunanistan’da bıraktığı bahşişe çalışanlar bile inanamadı Michael Jordan'ın Yunanistan'da bıraktığı bahşişe çalışanlar bile inanamadı
Ayşe Tokyaz cinayetinde bomba detay Katil zanlısının kardeşi, polislikten ihraç edilmiş Ayşe Tokyaz cinayetinde bomba detay! Katil zanlısının kardeşi, polislikten ihraç edilmiş
Samet Akaydin hangi takımı tuttuğunu açıkladı Fenerbahçeliler çok kızacak Samet Akaydin hangi takımı tuttuğunu açıkladı! Fenerbahçeliler çok kızacak
AA Şam muhabiri anons çektiği sırada Genelkurmay Başkanlığı binasında yeni patlamalar meydana geldi AA Şam muhabiri anons çektiği sırada Genelkurmay Başkanlığı binasında yeni patlamalar meydana geldi
Paraya para demeyecekler 3 oyuncudan 177 milyon euro kazandılar Paraya para demeyecekler! 3 oyuncudan 177 milyon euro kazandılar
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Şam’da kalıp Suriye’nin her karış toprağını savunacağım Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Şam'da kalıp Suriye'nin her karış toprağını savunacağım
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye’deki çatışmaların sona ermesini istiyoruz ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'deki çatışmaların sona ermesini istiyoruz
Özel plajda ’karpuz’ kavgası: Kadın doktora çocuklarının yanında şiddet Özel plajda 'karpuz' kavgası: Kadın doktora çocuklarının yanında şiddet
Aktif sporu bıraktı, dünya sıralamasında hala ilk 10’da Aktif sporu bıraktı, dünya sıralamasında hala ilk 10'da
Fenerbahçe’de Erol Bilecik’in yerine göreve getirilen isim belli oldu Fenerbahçe'de Erol Bilecik'in yerine göreve getirilen isim belli oldu

14:04
26 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar
26 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar!
14:00
Abdulkadir Selvi ile DEM Parti arasında kriz Tülay Hatimoğulları’na ağır suçlama
Abdulkadir Selvi ile DEM Parti arasında kriz! Tülay Hatimoğulları'na ağır suçlama
11:51
Başkan fenomenliğe odaklandı, Güngören yeşilsiz kaldı
Başkan fenomenliğe odaklandı, Güngören yeşilsiz kaldı
19:14
Jose Mourinho, Jhon Duran’a sitem mi etti Fenerbahçe’den o iddialara cevap
Jose Mourinho, Jhon Duran'a sitem mi etti? Fenerbahçe'den o iddialara cevap
19:04
A Milli Takım’ın Bulgaristan maçının oynanacağı stat belli oldu
A Milli Takım'ın Bulgaristan maçının oynanacağı stat belli oldu
18:59
Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko’nun eski yıldızını kadrosuna kattı
Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'nun eski yıldızını kadrosuna kattı
18:56
Galatasaray’ın Sacha Boey’i ikna etmek için planı belli
Galatasaray'ın Sacha Boey'i ikna etmek için planı belli
18:50
Türkiye ile BAE arasında 7 ortak anlaşma imzalandı
Türkiye ile BAE arasında 7 ortak anlaşma imzalandı
18:35
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekilliğine Vahap Seçer seçildi
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekilliğine Vahap Seçer seçildi
18:22
Netanyahu’nun çağrısına rağmen yüzlerce Dürzi Suriye sınırını geçmeye başladı
Netanyahu'nun çağrısına rağmen yüzlerce Dürzi Suriye sınırını geçmeye başladı
18:15
Eski Fenerbahçeli Crespo’dan çok çarpıcı Galatasaray itirafı
Eski Fenerbahçeli Crespo'dan çok çarpıcı Galatasaray itirafı
18:11
Suriye hükümeti ile Dürziler arasında ateşkes sağlandı
Suriye hükümeti ile Dürziler arasında ateşkes sağlandı
18:03
Fenerbahçe’de Erol Bilecik’in yerine göreve getirilen isim belli oldu
Fenerbahçe'de Erol Bilecik'in yerine göreve getirilen isim belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2025 14:22:05. #7.11#
SON DAKİKA: Turgutlu'da şehit aileleri ve gaziler kahvaltı programında buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.