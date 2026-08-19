Turgutlu\'da Yangın Kontrol Altına Alınıyor

(MANİSA) – Manisa'nın Turgutlu ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.

Turgutlu ilçesine bağlı Osmancık Mahallesi'nde saat 17.47'de makilik alanda yangın çıktı. Yangına ilk müdahale 10 dakika içerisinde gerçekleştirilirken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun müdahale başlattı. Çalışmalara 2 uçak, 9 helikopter, 16 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer katılıyor.

Yangının enerjisinin düşürüldüğü bildirilirken, ekiplerin yangını kontrol altına almak amacıyla müdahalesi sürüyor.