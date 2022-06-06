Turgutlu'daki prestij cadde çalışmaları tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Turgutlu'daki prestij cadde çalışmaları tamamlandı

06.06.2022 15:45

Turgutlu'daki prestij cadde çalışmaları tamamlandıMANİSA Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu ilçesinde Son Sokak ve Çamlıca Yolu'nda kısa zaman önce başlattığı prestij cadde çalışmalarını tamamladı.

Turgutlu'daki prestij cadde çalışmaları tamamlandı

MANİSA Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu ilçesinde Son Sokak ve Çamlıca Yolu'nda kısa zaman önce başlattığı prestij cadde çalışmalarını tamamladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, bir takım temaslarda bulunmak amacıyla ziyaret ettiği Turgutlu'da prestij cadde projesi çerçevesinde yenilenen Son Sokak ve Çamlıca Yolu'nda incelemelerde bulundu. İncelemelerde Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Turgutlu MHP İlçe Başkanı Halil Konuş, Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Necati Abalı, Turgutlu Muhtarlar Derneği Başkanı Avni Gürel, mahalle muhtarları ve teknik ekipler yer aldı.

Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, Son Sokak'ta yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Topkaya, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde tüm ilçelerde prestij caddesi çalışmalarımız devam ediyor. Bu çerçevesinde Turgutlu'da Son Sokak ve Çamlıca Sokak'ta tamamladık ve ilçeye iki cadde kazandırmış olduk. Burası Turgutlu'nun en işlek caddelerinden. Devlet Hastanesi, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Hal Binasının bulunduğu bir cadde. Öncelikle burada çelik hasırlı beton döktük. Üzerine de Büyükşehir Belediyemizin Salihli'deki fabrikada ürettiği taşları kullandık. Ardından da yaklaşık 50 tane aydınlatma direğini dikerek güzel bir prestij caddesi haline getirdik. Turgutlu'ya hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Turgutlu'nun en işlek caddelerinden bir tanesi olan Devlet Hastanesi ve Diş Hastanesinin yükünü taşıdığı Subaşı Mahallesi Son Sokaktayız. Bu yolumuz bildiğiniz gibi yaklaşık 2 buçuk ay önce çok kötü durumdaydı. Biz bu sorunumuzu Cengiz Ergün Başkanımıza anlattığımızda kayıtsız kalmadı, çok hızlı bir şekilde müdahale ederek yolumuzu şimdiki haline getirdi. Hem Son Sokak'ı hem de Çamlıca Yolu'muzu yeniledi ve prestij caddesi haline getirdi. Ben buradan Turgutlu halkı adına Cengiz Başkanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bu çalışmalarımızda siyaset gözetmeden halkımızın önceliğini düşünerek halkımıza hep birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Şehidimizin ismini burada ölümsüzleştireceğiz,"

Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Turgutlu'da önem arz eden bir cadde. Yapım aşamasında sürekli belirttiğimiz Son Sokak, yapılan bu kadar çalışmaların ardından bu prestij caddesi daha güzel bir ismi hak ediyor. Buraya Turgutlu'muz için anlamı olan bir şehidimizin ismi getirilerek, şehidimizin ismi ölümsüzleştirilecek. Güzel bir çalışma yaptığımız bu alanı güzel bir isimle taçlandıracağız" diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Turgutlu'da prestij cadde çerçevesinde yenilenen Son Sokak, modern aydınlatma unsurlarının kullanılmasıyla geceleri ışıl ışıl oldu ve oldukça güvenli bir hale geldi.

Turgutlu'daki prestij cadde çalışmaları tamamlandı
Turgutlu'daki prestij cadde çalışmaları tamamlandı
Turgutlu'daki prestij cadde çalışmaları tamamlandı
Turgutlu'daki prestij cadde çalışmaları tamamlandı

YORUMLAR
500
2 gündür haber alınamayan çiftçi aranıyor 2 gündür haber alınamayan çiftçi aranıyor Manisa'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı Manisa'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kaynak: İHA

Hisarcık, Turgutlu, Çamlıca, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Turgutlu'daki prestij cadde çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:55 Havaların ısınmasıyla korkulan oldu! Bodrum'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
15:54 Gelen tepkiler sonrası açıklama yaptı! Bakan Nebati: Alım gücünü korumak için çaba sarf ediyoruz
15:45 Türkiye'nin Suriye'ye düzenleyeceği askeri harekat PKK'yı paniğe soktu! Münbiç'te kazılan terör tünelleri dronelarla görüntülendi
15:44 Fransız devi, Arda Güler için kolları sıvadı! Transfer gerçekleşirse Messi ile takım arkadaşı olacak
15:41 Dansözlü etkinlik düzenlenen ilkokulla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü açıklama yaptı: Soruşturma başlatıldı
15:36 ORC Araştırma Şirketi, yeni seçim anketini paylaştı! İki ittifak arasındaki fark 8.1 olarak kaydedildi
15:35 Eski TFF başkanı Haluk Ulusoy yeniden aday olmaya hazırlanıyor
15:18 Ünlü doktor, Hande Soral'ın 16 saat süren doğum fotoğraflarını paylaştı: An geldi güldük, eğlendik, an geldi biraz zorlandık
14:53 2020 Turkey birincisi Elif Yılmaz ile Trabzonspor futbolcusu Batuhan Kör, denizde birbirlerini öpücük yağmuruna tuttular
14:51 Efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın çaylak sezonunda giydiği forma açık artırmada satıldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 16:01:17. #1.13#
SON DAKİKA: Turgutlu'daki prestij cadde çalışmaları tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement