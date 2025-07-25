Turgutlu ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanları Ortak Proje ve Hizmetleri Değerlendirdi - Son Dakika
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Turgutlu ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanları Ortak Proje ve Hizmetleri Değerlendirdi

Turgutlu ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanları Ortak Proje ve Hizmetleri Değerlendirdi
25.07.2025 13:08  Güncelleme: 13:11
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Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile birlikte Turgutlu'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Muhtarlar, esnaf odası başkanları ve yerel projelerin incelendiği programda, önümüzdeki çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile kent çıkarması yaptı. Sabahın erken saatlerinde başlayan ziyaret programı gün boyunca devam etti.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, bir dizi ziyaret ve inceleme programı kapsamında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'yu ağırladı. İlk olarak belediye ziyaretiyle başlayan programda, Turgutlu'da yapılacak proje ve hizmetlere dair fikir alış verişinde bulunuldu.

Muhtarlar ve esnaf odası başkanlarıyla bir araya gelindi

Başkan Çetin Akın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ardından mahalle muhtarlarıyla Orta Park'ta düzenlenen kahvaltı programında buluştu. Muhtarların taleplerini dikkatle dinleyen iki başkan, gerekli adımların ve çalışmaların yapılacağına dair bilgileri de paylaştılar. Muhtarlarla yapılan görüşmede hem Başkan Akın hem de Büyükşehir Başkanı Dutlulu, halkla iç içe yönetim anlayışından taviz verilmeden, her ilçeye ve her mahalleye eşit hizmet ulaştırılmaya devam edileceğini ifade ederek muhtarlarla yapılan iş ve güç birliğinden dolayı duydukları memnuniyetleri de dile getirdiler.

Başkan Akın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu'nun bir sonraki durağı Turgutlu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları oldu. Oda başkanlarıyla yapılan görüşmede esnafın yaşadıkları zorluklar, ekonomik krizin etkilerinin yanı sıra kent ve ülke gündemine dair değerlendirmeler yapıldı. Başkan Çetin Akın oda başkanlarına ithafen yaptığı konuşmada, geçtiğimiz 5 yılda olduğu gibi bundan sonraki süreçte de şeffaflık, katılımcılık ve hesap verebilirlik misyonuyla omuz omuza çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Turgutlu'nun yeni spor ve kültür merkezlerinde incelemeler yapıldı

Gün boyu süren ziyaret programında Turgutlu Belediyesinin kendi imkanlarıyla kente kazandıracağı Turgutlu Belediyesi Mimar Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi ile Ekrem Gürel Kültür Merkezi projelerinin devam eden çalışmaları incelendi. Söz konusu iki proje hakkında Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya bilgiler aktarıldı. Bununla birlikte yıllardır atıl durumdaki Nurgül Fidan Spor Kompleksiyle ilgili olarak görüşme ve planlamalar da yapıldı.

Başkan Çetin Akın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu programlarına, Perşembe Pazarı ve esnaf ziyaretiyle devam etti. Günün son ziyareti ise Cumhuriyet Halk Partisi Turgutlu İlçe Başkanlığına oldu. CHP İlçe Yönetimi ve partililerle bir araya gelinerek görüş ve öneriler dinlendi, ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulunuldu.

"Turgutlu'da Çetin Başkan'a tam yetki vereceğiz"

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın Turgutlu'da güzel hizmet ve projeler gerçekleştirdiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Turgutlu Belediye Başkanımız Çetin Akın güzel ve somut işler yapıyor. Büyükşehir olarak bizler de İnşallah Turgutlu'ya doğru yatırımlar yaparız. Büyükşehirde yatırım ve bütçe sınırsız değil. Bir ilçenin belediye başkanı o ilçenin hem büyükşehir belediye başkanı hem de ilçe belediye başkanıdır. Yani tüm yetkiler Çetin Başkan'da. Turgutlu'yu çok seven bir belediye başkanımız var. Turgutlu'da Çetin Başkan'a tam yetki vereceğiz. Büyükşehir belediyesi olarak başkanımız o'nun dediğini yerine getirmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'yu Turgutlu'da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın şunları söyledi: "Elim bir kaza sonucu maalesef Ferdi Başkanımızı kaybettik, acısını hala yaşıyoruz. Ferdi Başkanın Manisa aşkı ve ilçeleriyle ilgili hayalleri vardı. Besim Başkanımızla, ilçe belediye başkanlarımızla bu hayalleri gerçekleştirmek için bütün gayreti ortaya koyacağız. Bu aşamada Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu'nun yüklenmiş olduğu bu görevde kendisine başarılar diliyorum. Bizler de o'na destek olmaya ve yardım etmeye devam edeceğiz. Turgutlu'muza gerçekleştirmiş olduğu ziyaretten dolayı Başkanımız Besim Dutlulu'ya ayrıca teşekkür ediyorum." - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Turgutlu ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanları Ortak Proje ve Hizmetleri Değerlendirdi - Son Dakika

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