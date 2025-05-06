Turist Rehberleri Birliği Başkanı Bursa'da Ziyarette Bulundu - Son Dakika
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Turist Rehberleri Birliği Başkanı Bursa'da Ziyarette Bulundu

Turist Rehberleri Birliği Başkanı Bursa\'da Ziyarette Bulundu

Türkiye genelindeki turist rehberlerinin önemli bir organizasyonu olan Turist Rehberleri Birliği Başkanı Abdulkadir Tanrıdağlı, Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Tansu Erçevik'in davetiyle Bursa'yı ziyaret etti. Ziyaretler sırasında kaçak rehberlik faaliyetleri ve turizm sektöründeki iş birliği imkanları üzerine istişareler yapıldı.

06.05.2025 10:55  Güncelleme: 10:57
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Türkiye genelindeki 13 rehber odasının Genel Başkanı Abdulkadir Tanrıdağlı, Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Tansu Erçevik'in davetiyle Bursa'ya gelerek ziyaretlerde bulundu.

Turist Rehberleri Birliği ve Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası tarihinde bir ilki yaşayarak, ilk kez Rehberler Birliği Başkanı'nı ağırladı. Rehberler Birliği Başkanı Abdulkadir Tanrıdağlı, programının ilk durağında Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Tansu Erçevik ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer'i makamında ziyaret etti. Görüşmede özellikle Bursa, Bilecik ve Kütahya bölgelerinde artış gösteren kaçak rehberlik faaliyetleri ve bu alanlardaki denetim süreçleri üzerine istişarelerde bulunuldu. Heyet, ardından Yıldırım Belediyesi'ne geçerek Bursa Kültür Turizm ve Tanıtım Birliği Müdürü Hüseyin Buran ile Birlik Fuarlar ve Tanıtım Sorumlusu Serkan Teke ile bir araya geldi. Gerçekleşen ziyaretlerde turizm sektörünün gelişimi ve iş birliği imkanları ele alındı. Ziyaretlerin sonunda, Turist Rehberleri Birliği Başkanı Abdulkadir Tanrıdağlı, turist rehberliği mesleğine ve Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası'na verilen desteklerden ötürü yetkililere teşekkür ederek plaket takdiminde bulundu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Turist Rehberleri Birliği Başkanı Bursa'da Ziyarette Bulundu - Son Dakika

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