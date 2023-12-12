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Turistik Doğu Ekspresi Erzurum'da mola verdi - Son Dakika
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Turistik Doğu Ekspresi Erzurum'da mola verdi

Turistik Doğu Ekspresi, bu yılki ilk seferinde Erzurum'da 3 saatlik mola verdi. Yolcular, bu süre içinde şehrin tarihi ve turistik mekanlarını gezip alışveriş yapma imkanı buldu. Erzurum Garı'nda yapılan mütevazi karşılama programında yolculara karanfil, kadayıf dolması ve çay ikram edildi.

Turistik Doğu Ekspresi Erzurum\'da mola verdi
12.12.2023 - 18:52,
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Son yıllarda rağbet gören ve biletleri aylar öncesinden tükenen Turistlik Doğu Ekspresi, bu yılki ilk seferinin Erzurum durağında 3 saatlik mola verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü Turistik Doğu Ekspresi, 2023-2024 dönemi ilk seferine başladı. Ankara Tren Garı'ndan bu sezonun ilk seferine başlayan Turistik Doğu Ekspresi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katıldığı törenle uğurlanmıştı. Doğu Ekspresi Ankara- Kars hattında 74 yıldır devam eden ve bin 360 kilometrelik demiryolunu ortalama 26 saatte tamamlıyor. Dünyanın en güzel ilk 4 tren rotasından biri olarak büyük ilgi gören Doğu Ekspresi'ne ilave olarak 29 Mayıs 2019 tarihinde yeni bir anlayışla Turistik Doğu Ekspresi'ni sefere konulmuştu. Bu yıl Turistik Doğu Ekspresi; Ankara-Kars yönünde 42, Kars-Ankara yönünde de 42 olmak üzere toplam 84 sefer gerçekleştirecek.

Erzurum Garı'nda 3 saatlik mola veren Turistik Doğu Ekspresi yolcuları, bu zaman içinde şehrin tarihi ve turistlik mekanları gezme, alışveriş yapma imkanı buluyor. Bu yılın ilk seferi olması nedeniyle Erzurum Garı'nda mütevazi bir karşılama programı yapıldı. Erzurum barları eşliğinde trenden inen yolcular karanfil verildi, kadayıf dolması ve çay ikram edildi, aşıklar tarafından türküler söylendi. Tren Erzurum Garı molasının ardından seferini tamamlamak üzere son durak olan Kars yönüne doğru hareket etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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