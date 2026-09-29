Turistik Karaelmas Ekspresi, 2 Ekim\'de Ankara-Zonguldak seferlerine başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara- Zonguldak arasında işletilen Turistik Karaelmas Ekspresi'nin ekim ayında yeniden raylara ineceğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Taşımacılık AŞ, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Zonguldak İl Özel İdaresi iş birliğiyle hayata geçirilen Turistik Karaelmas Ekspresi'nin ekim ayında yeniden raylara ineceğini belirtti. Bakan Uraloğlu, bu ekspresin Ankara ile Zonguldak arasında turizm odaklı demiryolu ulaşımına katkı sağlayacağının altını çizdi. Turistik Karaelmas Ekspresi'nin 2026 yılı seferlerine 2 Ekim'de başlayacağını açıklayan Uraloğlu, Ankara-Zonguldak seferlerinin cuma günleri saat 23.00'te, Zonguldak-Ankara seferlerinin ise cumartesi günleri saat 23.00'te gerçekleştirileceğini aktardı. Ayrıca Uraloğlu, trenin 6 yataklı ve 1 yemekli olmak üzere toplam 7 vagon ve 120 yolcu kapasitesiyle hizmet vereceğini kaydetti.

2025'te 8 sefer gerçekleştirildi

Turistik Karaelmas Ekspresi'nin ilk turistik seferlerinin 2025 yılında gerçekleştirildiğini hatırlatan Uraloğlu, Ankara-Zonguldak-Ankara parkurunda geçen yıl 4 gidiş ve 4 dönüş olmak üzere toplam 8 sefer düzenlendiğini ifade etti. Ayrıca Uraloğlu, Turistik Karaelmas Ekspresi'nin güzergah üzerindeki şehirlerin tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin keşfedilmesine de imkan sağladığını sözlerine ekledi.

"Bu yolculuk demiryolu ile turizmi buluşturacak"

Turistik Karaelmas Ekspresi'nin Batı Karadeniz'i keşfetmek isteyen vatandaşlara farklı bir deneyim sunacağını belirten Uraloğlu, "Trenimiz Ankara'dan Zonguldak'a 2, 16 ve 30 Ekim ile 13 Kasım tarihlerinde; Zonguldak'tan Ankara'ya ise 3, 17 ve 31 Ekim ile 14 Kasım tarihlerinde hareket edecek. Turistik Karaelmas Ekspresi, ilk seferinden itibaren Batı Karadeniz'in doğal, kültürel ve endüstriyel mirasını demiryoluyla keşfetmek isteyen yolcularımıza farklı bir seyahat deneyimi sundu. 2026 yılında da bu deneyimi sürdürüyoruz. Yenice'nin doğal güzelliklerinden Zonguldak'ın tarihine, Çankırı'nın kültürel mirasından Kalecik'in değerlerine uzanan bu yolculuk, demiryolu ile turizmi buluşturacak" açıklamasında bulundu.