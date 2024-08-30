Türk Bayrağı denizde, havada ve karada dalgalandı - Son Dakika
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Yerel

Türk Bayrağı denizde, havada ve karada dalgalandı

Türk Bayrağı denizde, havada ve karada dalgalandı

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde, 30 Ağustos Zafer Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Ölüdeniz Jandarma Arama Kurtarma timi, Kumburnu karşısındaki kayalıklara Türk bayrağını astı. Etkinlikler havada, denizde ve karada farklı şovlarla devam etti. Yerli ve yabancı tatilciler, JAK timine alkışlarla destek verdi.

30.08.2024 19:21
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Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde, 30 Ağustos Zafer Bayramı, büyük bir coşkuyla kutlandı.

Ölüdeniz'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapılan kutlamalar kapsamında, Ölüdeniz Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Kumburnu karşısındaki kayalıklara şanlı Türk bayrağını astı. Etkinlikler, havada, denizde ve karada farklı şovlarla devam etti. Yerli ve yabancı tatilciler, marşlar eşliğinde JAK timine alkışlarla destek verirken, Zafer Bayramı coşkusu, Ölüdeniz'in eşsiz manzarasında büyük bir heyecanla yaşandı.

MUÇEV ev sahipliğinde düzenlenen etkinliklerin coşkuyla geçtiğini ifade eden işletme sahibi Burak Ardahan, "19 Mayıs 1919'da Samsun'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından başlatılan Kurtuluş Savaşı, 26 Ağustos'taki meydan muharebesi ve ordularımıza verilen 'İlk hedefimiz Akdeniz' emri ile 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanmıştır. Bu büyük zaferi her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutladık. Şehit ve gazilerimizden devraldığımız şanlı bayrağımızı denizde, havada ve karada dalgalandırmanın gururunu yaşıyoruz. MUÇEV ev sahipliğinde Ölüdeniz JAK timi, Kumburnu karşısındaki kayalıklara şanlı Türk bayrağını astı. Etkinlikler, havada, denizde ve karada farklı temalarla devam etti. Dağda mahsur kalan keçiyi kurtaran, yolunu kaybetmiş turisti bulan, dağda mahsur kalan paraşütçüye yardım eden Ölüdeniz JAK timimiz, başarılı bir şekilde gösterilerini gerçekleştirdi. Yerli ve yabancı tatilciler, alkışlar ve marşlarla timimize eşlik etti" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türk Bayrağı denizde, havada ve karada dalgalandı - Son Dakika

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