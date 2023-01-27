Türk bayrağı için yıkım durdurup kepçe üstüne çıkmıştı, o anları anlattı - Son Dakika
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Türk bayrağı için yıkım durdurup kepçe üstüne çıkmıştı, o anları anlattı

27.01.2023 16:21

Türk bayrağı için yıkım durdurup kepçe üstüne çıkmıştı, o anları anlattı Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kentsel dönüşüm için yıkılan binada molozların arasında Türk bayrağı olduğunu gören zabıta personeli, yıkımı durdurup, kepçenin kovasına çıkarak iki Türk bayrağını almıştı.

Türk bayrağı için yıkım durdurup kepçe üstüne çıkmıştı, o anları anlattı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kentsel dönüşüm için yıkılan binada molozların arasında Türk bayrağı olduğunu gören zabıta personeli, yıkımı durdurup, kepçenin kovasına çıkarak iki Türk bayrağını almıştı. O anları anlatan zabıta memuru, "Normalde benim oraya binmem uygun değil, güvenlik önlemlerinin alınması lazımdı ama bayrak düşecekti. İçimden gelen duygu ile bayrağı oradan aldım" dedi.

Gölcük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görev yapan Onur Atmaca, kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde yıkılan binanın ikinci katında Türk bayrağı olduğunu fark etti. Bayrağın yırtılması ve düşmesi ihtimaline karşı yıkımı durduran Atmaca, kepçenin kovasına çıkarak, iki bayrağı da molozların arasından çıkardı. Bayrakları temizleyen zabıta memurları, Gölcük Belediyesi'ne teslim etti.

"İçimden gelen duygu ile bayrağı oradan aldım"

3 yıldır Gölcük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görev yaptığını söyleyen Onur Atmaca, "Dün saat 15.00 sıralarında kentsel dönüşüm alanında yıkım yaparken ikinci katta bayrak olduğunu sezdim. Öncesinde tam anlayamadım ancak kepçe üstünden molozu atınca bayrak olduğunu anladım. Amirlerim ve müdürüm tarafından bana verilen yıkım durdurma kararı vardı. Bende yıkımı durdurdum. Operatörle konuştum, kepçenin ucuyla bayrağı alıp alamayacağını sordum. O da kepçenin ucunun yetişemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine kepçenin üstüne ben binmek istedim. Normalde benim oraya binmem uygun değil, güvenlik önlemlerinin alınması lazımdı ama bayrak düşecekti. İçimden gelen duygu ile bayrağı oradan aldım. Yıkadık ve belediyeye teslim ettik. Ben bir tane bayrak diye görmüştüm ama ikincisi de vardı" dedi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Türk bayrağı için yıkım durdurup kepçe üstüne çıkmıştı, o anları anlattı - Son Dakika

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