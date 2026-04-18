Türk Denizciler Süveyş'te Bayrak Selamı Verdiler - Son Dakika
Türk Denizciler Süveyş'te Bayrak Selamı Verdiler

18.04.2026 20:47
Süveyş Kanalı'nda Türk mürettebat, Türk gemilerine bayrakla selam vererek gururlu anlar yaşadı.

Süveyş Kanalı'nda geçiş yapan ticari gemideki Türk mürettebat, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait savaş gemilerini ve Türkiye'nin sondaj faaliyetlerindeki destek gemilerini Türk bayrağıyla selamladı.

Süveyş Kanalı'ndan geçiş yapan Türk denizciler, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait gemilerle karşılaşarak gurur dolu anlar yaşadı. Ticari bir gemide görevli denizci vatandaş tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Süveyş Kanalı geçişi sırasında Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait savaş gemileri ve Türkiye'nin sondaj faaliyetlerindeki destek gemileriyle karşılaşma anları yer aldı. Görüntülerde, Türk savaş gemilerinin ticari geminin yanına yaklaştığı sırada gemi güvertesinde Türk bayrağı açıldığı ve TCG Gaziantep ile beraberindeki gemilere kornayla selam verildiği görüldü. Denizciler, Türk askerine ve diğer denizcilere el salladı.

Süveyş'te yaşanan karşılaşma sırasında Türkiye'nin Somali açıklarındaki CURAD-1 kuyusundaki sondaj faaliyetlerine destek veren TCG Korkut dahil diğer unsurların da yer aldığı anlar kaydedildi. Görüntülerde ayrıca gemi personelinin telsiz üzerinden gemideki Türk askerlerine selamlarını ilettiği anlar da kameralara yansıdı. Gemi mürettebatından telsiz ile iletilen mesajda, "Komutanım, Allah'a emanet olun, selametle hoşça kalın" denildi. - KAHİRE

Kaynak: İHA

Türk Deniz Kuvvetleri, Süveyş Kanalı, Denizcilik, Türkiye

Son Dakika Yerel Türk Denizciler Süveyş'te Bayrak Selamı Verdiler - Son Dakika

SON DAKİKA: Türk Denizciler Süveyş'te Bayrak Selamı Verdiler - Son Dakika
