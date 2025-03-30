Türk Dizi ve Filmleri Ekonomiye Katkı Sağlıyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Türk dizi ve film sektörü büyük bir endüstri haline geldi" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türk dizi ve film sektörünün son yıllarda büyük bir atılım yaparak dünya çapında dikkat çektiğini belirterek, "150 ülkede izlenen dizi ve filmlerimiz hem ülkemize döviz kazandırıyor hem de Türkçemizin yaygınlaşmasını sağlıyor. Bu uluslararası ticarette önemli bir açılım. Geçtiğimiz yıl dizi ve filmlerimizin ihracatından 500 milyon doları aşkın bir gelir elde ettik. Bu yıl da 700 milyon dolar ihracat sağlanacak gibi duruyor. Kısacası ülkemiz için önemli bir ihraç kalemi olan dizi ve filmlerimiz ekonomimize önemli bir katkı koyacak. Aynı zamanda ülkemizin tanıtımının sağlanması açısından da birçok alanda da katkı sağlayacak. Bu başarı kesinlikle artarak devam etmeli. Çünkü dizi ve filmler sadece eğlence aracı değil, aynı zamanda birer kültür elçisidir. Bu kadar geniş bir alana hitap eden sektörde, Türk kültürü ve yöresel ürünlerimizin tanıtımı için Turizm bakanlığının çalışmaları sürüyor ve bu çalışmalar daha da artmalı" dedi.

"Dizi ve filmlerimiz, kültürümüze ve ekonomimize katkı sağlıyor"

Dizi ve filmlerimizin ekonomi ve kültür için önemini vurgulayan TESK Genel Başkanı Palandöken, "Dizi ve filmler, ülkemizin tanıtımı için büyük bir fırsat sunuyor. Türk dizileri, dünya çapında ilgi görerek Türkçenin yayılmasına katkı sağladı ve pek çok kişiyi Türkçeyi öğrenmeye teşvik etti. Güçlü hikayeleri ve etkileyici karakterleriyle yabancı izleyicileri kendine çeken bu yapımlar, dilimizi kültürel bir köprü haline getirerek uluslararası alanda daha fazla bilinirlik kazandırdı. Ayrıca, Anadolu'nun gelenekleri, el sanatları ve yöresel lezzetlerini ekrana taşıyarak, turistlerin ilgisini çekiyor ve esnafımıza destek oluyor. Bu da ekonomimize katkı sağlıyor. Milli kültürümüz ve yöresel ürünlerin yapımlarda daha fazla yer alması, hem kültürel mirasımızı yaşatır hem de ekonomimize faydalar sağlar. Bunun için milli kültürümüzün ve yöresel ürünlerin yapımlarda daha fazla yer alması kültürel mirasımız ve ekonomik kazanç için çok önemli" ifadelerini kullandı. - ANKARA